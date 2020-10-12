無核化談判3年，朝鮮制造出“怪物洲際導彈”. October. 12, 2020 07:43. by 黃亨俊記者、尹多彬記者 zeitung@donga.com·. 盡管朝鮮10日公開了可以打擊全世界任何地方的新型洲際彈道導彈等，但青瓦臺和外交部、統壹部等相關部門仍然表示，“關註朝鮮恢復南北關系的立場”，對此予以評價。 青瓦臺在朝鮮閱兵式開始34個半小時後的11日上午10時30分召開國家安全保障會議緊急常任委員會會議後，在新聞發布會上表示：“關註朝鮮‘壹旦具備環境就恢復南北關系’的立場。”青瓦臺關註的是朝鮮國務委員會委員長金正恩在講話中“謹向親愛的南方同胞們也送去這份溫情，並祈願北南雙方再次握手的日子早日到來”的表態。 此後，國防部表示：“對（朝鮮）公開武器等表示擔憂”，“同時關註朝鮮‘不會先發制人使用軍事力量’的立場。”統壹部表示：“期待韓半島和平與南北關系得到發展。”外交部表示：“期待朝鮮對文在寅總統在聯合國大會演說中強調的終戰宣言和東北亞防疫保健合作體構想的提案做出回應。” 對此，“國民的力量”在發言人金恩惠的口頭評論中批評稱：“即使我國國民遭到槍殺，青瓦臺和政府、執政黨也忙於將金正恩委員長的閱兵式進行‘我田引水（於己有利）’式的解釋”，“雖然用雙眼確認了瞄準美國本土和韓國國民的導彈，但最後還是‘起承轉合後的終戰宣言’。”

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