來自韓國的北歐女中英豪將指揮《希望》...愛沙尼亞阿努•塔莉首次訪韓. October. 12, 2020 07:43. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 作為20世紀90年代北歐交響樂界的“勇敢的雙胞胎姐妹”而備受矚目的指揮家阿努•塔莉將指揮韓國交響樂團首次來韓演奏。14日下午7點半，在首爾藝術殿堂音樂廳。 塔莉以鋼琴開始音樂，在愛沙尼亞音樂學院開啟自己的指揮生涯。在俄羅斯聖彼得堡音樂學院，她向培養馬裏斯•揚松斯和瓦列裏•格吉耶夫的伊利亞•穆辛學習，之後在芬蘭赫爾辛基音樂學院師從指揮界“芬蘭師團”的師父約爾瑪•帕努拉。 1997年25歲時，她委托雙胞胎妹妹卡德利•塔莉擔任經紀人創立了“愛沙尼亞-芬蘭交響樂團”，並由此進入了世界音樂界。其目標是，以語言和文化相似的兩國的友誼為基礎，讓世界演奏家聚集在一起。該樂團現已成為15個國家的演奏者參與的“北歐交響樂團”。 到去年為止的6年裏，她一直擔任美國薩拉索塔管弦樂團的音樂總監，並客串指揮了拜仁廣播交響樂團、柏林音樂廳交響樂團等世界著名樂團。2003年憑借出道專輯《天鵝的飛行(Swan Flight)》獲得了唱片獎Echo古典音樂青年藝術家獎。德法合資的阿爾特電視臺、NHK、芬蘭公營電視臺等還制作了以她為主題的紀錄片。 此次演出將以20世紀體現莫紮特套曲(意語divertimento)的活潑感的普羅科菲耶夫1號交響曲《古典》為開端，由鋼琴家朴鐘海合奏莫紮特的最後一首鋼琴協奏曲《27號協奏曲》。朴鐘海在2008年都柏林國際大賽上獲得亞軍並獲得莫紮特特別獎等，證明了自己對莫紮特的理解能力。後半部分節目考慮到舞臺上的距離保持，從當初的勃拉姆斯3號交響曲改成了編排規模更小的《貝多芬5號交響曲》。 甘願承受兩周時間的隔離，於上個月來到韓國的阿努-塔莉發表感想說：“在很多人都很辛苦，對舞臺的渴望也越來越大的今天，對音樂家們來說，這是一次艱難的挑戰，也是一次快樂的體驗，希望此次的貝多芬5號交響曲能成為人們在黑暗中懷抱希望的時間。” 國公立藝術團體之一的韓國交響樂團今年取消了大部分的線下演出或用網絡演出代替。如果按照計劃舉行，這將是繼2月6日的室內樂系列《貝多芬1》之後，時隔8個月的首次線下演出。演奏視頻將於11月24日通過NAVER TV和V LIVE在網上公開。門票為3萬韓元。詳情咨詢02-523-4642。另外17日在大邱音樂廳，作為“世界管弦樂團系列”的一環將舉行音樂會。與出演者節目相同。門票1萬韓元。053-250-1448。

한국어