用“哽咽”演技來掩飾的核挑釁能力誇耀……盡管如此依然歡欣的文在寅政權. October. 12, 2020 07:44. . 朝鮮在勞動黨創建紀念日10日零時舉行了大規模閱兵式，大舉公開了洲際彈道導彈和潛射彈道導彈等新武器。國務委員會委員長金正恩表示，“我們的軍事力量按照我們的要求、我們的時間表，正在發展速度、質量和數量上發生變化”，誇耀了“加強戰爭遏制力”。 此次閱兵式充分展示了朝鮮式宣傳煽動兼對內居民團結和對外武力示威的真面目。特別是金正恩還悉數拿出了威脅美國本土的遠程核導彈和用於對韓打擊的新型戰術武器。針對美國，他克制直接提及，施壓進行挑釁和談判，針對韓國，不顧炸毀聯絡辦事處和槍殺我國國民的暴行，提及“再次握手的日子”，再次提出了“幻象”。 在閱兵式上展示的武器是在2017年接連進行核、導彈試驗將韓半島推向戰爭危機後啟動的南北、朝美對話秀，以及長期膠著的3年時間裏制造出來的。特別是，朝鮮展示用於攜帶多彈頭導彈的洲際導彈和直徑更大的潛射導彈，其意味很明顯。因為絕對不能棄核，所以要不承認核擁有國，或者拿出全新的條件來。金正恩甚至表示：“時間站在我們這壹邊。” 與此同時，金正恩暫時克制挑釁，表示在明年1月召開第八次黨代會時提出具體的“策略和目標”。就是說，要觀察11月3日美國總統選舉後的動向，暫時進行自我封閉。他稱，“並不是針對誰壯大戰爭遏制力”，調整了對美威脅的水平，甚至對韓國使用了“親愛的南方同胞”的措辭，把它作為今後對美的鋪墊，做出了柔和的姿態。 如此壹來，韓國政府和執政黨喜不自勝。青瓦臺昨天上午召開國家安全保障會議常任委員會後表示，“關註朝鮮‘恢復南北關系’的立場”，相關部門也壹致表示期待改善與朝鮮的關系。共同民主黨評論稱：“這是非常罕見的發言。我們認為這是對我們意誌的回應。”這些表態無視了炫耀超大型洲際導彈、明確回歸“挑釁與對話並行的兩面戰術”的武力示威的本質。 金正恩是把首都平壤當作巨大的影棚，全體動員軍隊和居民的“劇場國家”的主人公。“對不起”“無顏以對”，連著說了十多次“謝謝”。哽咽著熱淚盈眶，甚至還展示了“愛民的領導人”的演技。但是，金正恩只是壹個不顧無法入睡被叫來的居民和被鵝步弄壞膝蓋的士兵，望著閱兵式群眾說“這是世人驚嘆的畫面”的獨裁者。難道又要被金正恩的演技和虛假表演所欺騙，對其本質視而不見嗎？

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