死亡者為零的奇跡. October. 10, 2020 07:56. . 載有155人的飛機與鳥群相撞，失去引擎後墜毀。機長選擇成功率接近0的緊急水上降落，然後落入哈德遜河。死亡者為零人。2009年1月發生的這壹事件被稱為“哈德遜河的奇跡”，但這壹切，都得益於42年來飛行2萬小時的機長的老練、24分鐘內將掉入冰水的乘客全部救出的可靠的救援隊。 ▷新西蘭第二大城市克賴斯特徹奇在2010年9月發生了7.1級地震，但只有2名受傷者。同年1月，海地發生7.0級強震，導致22萬人喪生，兩者形成鮮明對比。新西蘭總理說“這是奇跡”，但阻止災難的是嚴格的建築標準。新西蘭在1931年發生7.8級強震，造成256人死亡後，將強震設計法制化。 ▷防止火災慘案的基本要素是火災警報、噴水器和防火墻，還有消防員們的迅速應對。韓文節長假前壹天晚上，蔚山南區商住兩用公寓發生大型火災時，由於忠實於基本功，沒有出現壹名死亡者。火勢從建築物中間層開始，乘著強風瞬間席卷了33層建築的正面。但是火災警報器及時響起，居民們得以迅速躲避，噴水器啟動，接到“有燒焦的味道”的報警後，在火災初期出動的消防員可以應對火勢擴散。 ▷英國倫敦的24層格倫費爾大廈和阿拉伯聯合酋長國迪拜的86層塔在2017年6月和8月先後發生大型火災。起火地點在建築物的中間層，而且都是淩晨時分。迪拜的大樓裏響起了火災警報，保安們挨家挨戶敲門。由於是防火墻結構，所以火勢不容易蔓延。2個半小時後，火災被撲滅，沒有人員死亡。相反，在公共租賃公寓格倫費爾大廈，既沒有保安也沒有防火墻。約有80人死亡。 ▷建築物的外墻材料也很重要。格倫費爾大廈慘案發生時，可燃性外裝材料起到了導火索的作用。蔚山公寓的外墻材料是高層商住兩用建築中常用的鋁復合板，板之間有作為噪音、振動等緩沖材料的樹脂，具有易著火的性質，因此推測火勢沿著外墻迅速蔓延。全國共有4792座30層以上的高層建築，高架梯車也只能鎮壓到23層，在城市中心很難確保進入的空間。對於使用不燃性建築材料、強化火災警報系統和噴水器、防火墻等建築物內火災防範系統，不能有絲毫的疏忽。每年火災死亡人數最多的冬季正在到來。

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