特朗普對“視頻辯論”勃然大怒，在被問到檢測結果是否陰性時默不作答. October. 10, 2020 07:58. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 原定當地時間15日舉行的美國總統選舉候選人第二次電視辯論變得不確定。因為考慮到特朗普總統感染新冠病毒，主辦方將進行方式改為視頻辯論後，壹直主張面對面討論的特朗普表示強烈反對，並表明了拒絕參與的意思。 美國總統選舉辯論委員會7日表示，將把第二次總統候選人電視辯論以視頻方式舉行。這是考慮到特朗普傳播病毒的可能性。對此，特朗普8日在接受福克斯新聞頻道采訪時說，“我不認為自己有傳染性”，表示不會參加視頻辯論。他就反對的理由表示，“必須坐在電腦前進行辯論，只要主持人願意，隨時都可以打斷說話”。在上個月29日的第壹次辯論中，他采取了隨時插話、打斷對手說話等戰略，因此認為視頻辯論的方式於己不利。特朗普還說：“我聽說，我基本上幹凈，6、7天（新冠病毒）就全部結束。” 特朗普競選團隊的競選經理比爾·斯特皮恩發表聲明說，“選民們應該有機會直接提問拜登失敗的領導才能”，確認了拒絕視頻辯論的意見。特朗普團隊要求將第二次和第三次討論會各推遲壹周，分別於22、29日以現有的壹對壹面對面形式舉行。 但是民主黨總統候選人拜登方面明確拒絕辯論延期舉行。拜登競選團隊的發言人凱特·貝丁菲爾德在聲明中說：“日期不是由特朗普定的，而是由辯論委員會確定。”他說：“（15日的辯論）特朗普可能會出現，也有可能再次拒絕，但這是他的選擇”，“期待他參加定於10月22日舉行的最後壹次辯論。”據ABC新聞報道，如果15日的討論會告吹，拜登計劃在費城與選民舉行市政廳會議。 在這種情況下，特朗普還表明了重啟對外活動的意向。他在同壹天晚上進行的另壹場與福克斯新聞頻道的采訪中表示，“狀態非常好”，“本周六（10日）晚上可能會去佛羅裏達進行遊說。第二天還想參加賓夕法尼亞的遊說活動。”他的依據是，總統主治醫生肖恩·康利曾表示，“特朗普總統從周六開始可以參加正式活動”。 但是，特朗普對於“在確診感染新冠病毒之後是否出現了陰性檢查結果”的提問，沒有做出明確回答。在25分鐘的采訪過程中，他還因兩次咳嗽而說話停頓。

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