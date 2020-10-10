更大體型的新型洲際導彈，被捕捉到出現在平壤閱兵式的準備現場. October. 10, 2020 07:57. by 尹相浩 軍事記者、朴孝睦記者 ysh1005@donga.com、tree24@donga.com. 記者9日獲悉，韓國情報部門在平壤美林機場朝鮮軍隊閱兵式準備現場捕捉到了新型洲際彈道導彈。朝鮮很有可能在10日勞動黨創建75周年閱兵式上公開與“火星-14”、“火星-15”型不同的新型洲際導彈。朝鮮在2018年2月建軍節閱兵式之後，沒有動員洲際導彈參加閱兵式。 據悉，美國偵察衛星等在美林機場捕捉到的新型洲際導彈的長度和直徑比“火星-14”、“火星-15”型導彈更大。情報部門還捕捉到了與搭載“火星-15”型號的9軸（兩邊18個輪子）移動式發射車輛相似或更大的型號，因此認為也有可能是比“火星-15”型的射程和彈頭重量更大的型號。也有人認為可能是固體燃料或多彈頭洲際導彈。壹名消息人士說：“動用偵察衛星、‘全球鷹’無人偵察機、戰略偵察機等韓美情報資產，集中掌握了新型洲際導彈等閱兵式演習現場的武器動向。” 情報部門不排除朝鮮國務委員會委員長金正恩在閱兵式上發表強調美國政府應撤回對朝敵對政策等的演講的可能性。壹名外交消息靈通人士預測：“朝美無核化對話事實上已經中斷，如果在美國大選約壹個月前公開新型洲際導彈，金正恩委員長又發表強硬言論，那麽這將成為影響韓半島安保格局的不小的變數。” 據悉，韓美情報部門還捕捉到了朝鮮鹹鏡南道新浦壹帶將潛射彈道導彈裝載在駁船上運走的情況。韓美情報部門正在關註安裝在現有潛水艇或即將下水的新型潛水艇上發射的可能性。但據悉，朝鮮利用建黨紀念日發射洲際導彈或潛射導彈的可能性不大。 青瓦臺8日在國家安保室長徐薰的主持下召開了國家安全保障會議常任委員會會議，檢查了朝鮮及韓半島局勢，9日也就朝鮮發動挑釁的可能性保持高度警惕，繼續保持緊張狀態。特別是青瓦臺認為，文在寅總統反復強調終戰宣言，認為根據朝鮮的挑釁與否，輿論對對朝政策的支持趨勢可能會發生變化。

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