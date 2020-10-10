洋基隊的反擊，“在最後的第5場比賽中決一勝負吧”. October. 10, 2020 07:57. by 姜泓求 windup@donga.com. 本輪系列賽的懸念將在最後一場比賽揭曉。 美國職業棒球大聯盟(MLB)坦帕灣魔鬼魚隊和紐約洋基隊的美國聯盟分區賽(ALDS)將進入最後的第五場比賽。9日(韓國時間)，洋基隊在美國加利福尼亞州聖地亞哥Petco公園體育場舉行的系列賽第4場比賽中，以5比1戰勝坦帕灣隊，從而將兩隊的總比分扳成2比2平，實現了均衡。第6局下半局，紐約洋基隊的克萊伯•托雷斯(24歲)擊出2分本壘打，鎖定了勝局。洋基隊憑借著該記本壘打將比分從2比1擴大到了4比1。 雖然球隊敗北，但坦帕灣隊的崔誌萬(29歲)創下了有意義的記錄。當天，作為4號擊球手兼1壘手首發出場的崔誌萬在第4局上半局擊出安打，取得了季後賽個人第7支安打。這一數據超過了效力得克薩斯騎警隊的秋信守的6支安打，創下了韓國全美職業棒球聯合會運動員季後賽歷史最多安打紀錄。 崔誌萬的作用將在10日舉行的最後第5場比賽中變得更加重要。因為本賽季(包括季後賽)崔誌萬在面對洋基隊的尖子投手凱利•科爾(30歲)時，取得9個有效擊球、6支安打(3記本壘打)和6分的成績，展現出強勢表現，而後者將在最後一場比賽中首發出場。崔誌萬在第一場比賽中面對科爾擊出了2分本壘打。在與多倫多藍鳥隊的外卡系列賽中以替補選手身份出場的崔誌萬以第1場比賽的活躍為基礎，在本輪系列賽中一直堅守著4號擊球手的位置。 另外，當天休斯敦太空人隊在與奧克蘭運動家隊的ALDS第4場比賽中，以11比6獲勝，並以3勝1負的戰績進軍美國聯盟冠軍賽(ALCS)。西部賽區第2位的休斯敦隊在外卡系列賽中擊敗了中部賽區第1位的明尼蘇達雙城隊，接著又在ALDS中擊敗了西部賽區第1位的奧克蘭隊。 另一邊，在國家聯盟分區賽(NLDS)上，亞特蘭大勇士隊以7比0戰勝邁阿密馬林魚隊，洛杉磯道奇隊以12比3戰勝聖叠戈教士隊，兩隊雙雙以系列賽3勝0負的成績進入了國家聯盟冠軍賽(NLCS)。

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