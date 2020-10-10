“韓流粉絲現在成了堂堂正正的韓國語老師”. October. 10, 2020 07:57. by 崔고야 best@donga.com. 從上個月開始成為世宗學堂當地韓國語助教的來自印度尼西亞的凱瑟琳•伊凡莎琳(22歲)和越南的胡昂敏(20歲，音譯)是從學生時期開始接觸韓國大眾文化的K-POP、K-電視劇迷。因為喜歡韓國歌手和演員，所以開始學習韓語，現在成為了教授當地人的實力者。在74個國家從事韓國語教育事業的文化體育觀光部下屬的世宗學堂財團今年開始實施從當地韓國語教育課程優秀結業者中聘用助教的項目。伊凡莎琳和胡昂敏算是結業生出身的第一期實習老師。最近，記者通過電子郵件和電話采訪了她們。 “韓文是只要知道輔音和元音(子音和母音)的基本原理就容易學會的文字。我愛比任何文字都珍貴、更美麗的韓語。” 通過電子郵件采訪見到的伊凡莎琳以流暢的寫作手藝展示了對韓文的熱愛。2012年看了電視劇《花樣男子》後決定自學韓語，跟著《浪漫滿屋》、《我的名字叫金三順》、《秘密花園》等演員的臺詞學習對話。從2018年開始她在世宗學堂接受了語法、作文、口語教育。 她在雅加達幫助父母以面包師的身份工作，但最終夢想是正式成為一名韓語老師。在印度尼西亞，韓流人氣很高，但開設韓國語專業的大學只有4所，學習韓國語教學法的機會非常少。她說：“隨著韓國的國際地位提高和韓流走向世界，學習韓語的人正在增加，但印度尼西亞的韓國語教育者卻非常不足。我想為韓語的普及盡一份力。” 胡昂敏一邊聽防彈少年團、IU、Ali的歌曲，一邊對韓語產生了興趣。從2017年開始在世宗學堂正式學習，3年後成為老師。胡昂敏說：“韓語中形容詞非常豐富，容易表達感情，發音聽起來很美。翻譯了美麗的韓國語歌詞，韓語實力得到了提高。”但同時她也表示，“最難的是把敬語和平語區分開來。曾出現了在和老師對話時不加‘요(表示尊敬或強調的輔助詞)’而直接說平語的失誤。” 胡昂敏說：“用一句話來表達韓語就是‘希望’。”目前在胡誌明市一所大學攻讀經營學專業的她只是籠統地想“在韓國企業就業”，並沒有具體的夢想。她說：“我找到了當韓國語老師的真正夢想。我想成為一名能夠很好地向越南學生解釋學習過程中最困難的韓國語語法的老師。”

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