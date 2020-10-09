執政黨群體無嫌疑，Optimus事件調查大事化小……全方位完蛋的檢察機關. October. 09, 2020 07:31. . 檢察機關在4·15議會選舉時違反公職選舉法行為的公訴時效期滿（15日）前夕，接連對執政黨人士作出了無嫌疑的處理決定。調查Optimus資產運用基金欺詐事件時，在確保青瓦臺與執政黨核心相關人士的遊說陳述後卻在調查報告中遺漏，相關事實也被曝光。有人指出，把法務部長秋美愛兒子疑惑等壹系列有關權力的調查搞得壹團糟的檢察機關的“關照執政圈”行為正在全方位露骨化。 檢方在明確確認違反法律嫌疑的情況下，也原封不動地接受了“議員本人並不知情”的說法，只起訴了工作人員。昨日，光州地方檢察院以設立電話房、轉發支持呼籲電話的嫌疑，起訴了民主黨議員梁香子的前任後援會長等4人。對於因涉嫌散發違反選舉法宣傳品而被告發的高敏貞議員，也認可了相關人士“高敏貞議員沒有直接介入”的陳述，做出了無罪的結論。 首爾南部地方檢察廳對因所謂“轉讓選區”嫌疑而被舉報的中小風險企業部部長樸映宣和尹建榮議員進行了無嫌疑處理，但該事件在上月因負責檢察官出現人事更叠，調查的時間本身就不足。因卷入“幹擾司法受害者”問題而被告發的李秀珍議員，首爾中央地方檢察院作出了無罪結案的處理。 在在野黨方面，雖然也有通過訪問戶口進行選舉運動的“國民的力量”尹熙淑議員受到了無嫌疑處分，但涉嫌讓誌願服務人員撥打宣傳電話的洪錫俊議員和涉嫌將對方候選人比作朝鮮“金正恩父子”的李采益議員遭到了起訴。過去，檢察機關在處理選舉犯罪案件時，對有嫌疑的就立即處理，沒有嫌疑就立即處理，但此次大部分情況下，幹脆沒有宣布無嫌疑處理的理由。 雖然早就出現了權力型不正之風疑惑，但壹直拖延時間的首爾中央地方檢察廳的Optimus調查甚至出現了在調查報告中漏寫陳述內容的行為。據悉，因涉嫌詐騙基金而被拘留的該公司內部理事尹某律師向檢察機關提交了記載青瓦臺和執政黨核心負責人、金融界高層等20多人的實名和職責的文件，並陳述了相關內容，但檢察機關卻只記錄在面談調查和內部調查報告上，而沒有寫進嫌疑人審問調查報告。沒有在調查報告中留下事件核心人物的陳述和舉報，無異於“妨礙調查”。 現在很多國民都在嘆息並觀望著“檢察機關會毀到什麽程度”。包括青瓦臺的介入蔚山市長選舉疑惑事件在內，檢察機關積極出面為執政黨洗清汙垢而遭到抨擊的事例接連不斷。別說“鏟除巨惡”，而是被譏諷為“政權的侍女”，已經成為家常便飯，正在玩完的檢察機關令人感到惋惜。

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