只要有GPS，無處可以藏身. October. 09, 2020 07:32. . 筆者去年曾在大西洋附近的法國聖納澤爾海濱研究所生活過。在熟睡的淩晨，“叮咚”地突然傳來小區超市的通知短信。“五花肉特價100克2364韓元，新鮮鯖魚5000韓元……”今年8月15日，壹名同事教授和侄子們毫無想法地去了趟首爾光化門的書屋，後來就從保健所接到了接受新冠病毒檢查的通知。現在無論走到哪裏，只要拿著手機，世界就能看到我。世界變得越來越小，越來越透明。 我的小小行動也跟世界聯動著。現在沒有像以前壹樣可以藏身的地方了。智能手機的電源打開的瞬間，不管我願不願意，都會和這個世界聯系在壹起。因為只有提供我的位置信息，才能從世界得到信息。如果關閉智能手機電源，就意味著與世隔絕。 這種透明網絡的核心是利用人造衛星的衛星定位系統（GPS）。GPS是地球上隨處可見自己的位置、速度和時間的系統。時間也是通過智能手機將壹點誤差都沒有的時間與生活與全世界的人們共享的。 目前，地球上有24顆GPS人工衛星正在提供位置信息。這些衛星在高度約2萬公裏的上空，每12小時繞地球公轉壹次。衛星裏面裝有4個精密的原子鐘，在10萬年內誤差僅為1秒。 GPS衛星通過電波將時鐘的準確時刻和衛星的正確位置通過地面接收器傳送出去。因為電波傳到接收器需要時間，所以會有時間的差異。如果將光的速度乘以這個時間的差異，就可以在地面的接收器上找到人造衛星之間的距離。因為從物理學角度來看，距離是時間乘以速度就能得到的數值。從基本上分析從4顆衛星發出的電波的時間信息，就可以準確地知道空間上的每壹點位置。雖然該誤差可能達到30米，但軍用GPS可以將誤差範圍縮小到1厘米。 GPS是1973年以軍事目的在美國國防部開發的系統。1983年大韓航空客機因侵犯蘇聯領空而被擊落，當時美國政府開始允許在民間使用GPS。2000年以後，美國政府甚至中斷了故意發出雜音的政策，使民用標準位置服務的精密度提高到30米以下。此後，GPS滲透到車輛、交通、犯罪、海洋、航線、航空、測量、地震感知、生命救助系統等我們生活的各個角落。現在已經無法想象沒有GPS的世界。 韓國在2024年發射下壹代衛星“木槿花衛星6號”，就擁有韓國型精密GPS補正系統；在2035年發射7顆導航衛星，就會擁有獨立的GPS系統。雖然感覺有些晚，但不依賴其他國家、獨自運營位置系統是非常重要的事情。就像在地球上確定韓國的正確位置壹樣。

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