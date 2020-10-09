首次交付氫電卡車的現代汽車表示：“10年內向歐洲出口2萬輛以上”. October. 09, 2020 07:32. by 金道炯 dodo@donga.com. 現代汽車向歐洲當地顧客交付了世界首次量產的大型氫電卡車，正在加速進軍歐洲環保商用車市場。現代汽車計劃到10年後的2030年為止，向歐洲市場供應2.5萬輛以上的氫電卡車。 現代汽車8日表示，7日(當地時間)在瑞士盧塞恩舉行了“Xcient氫電卡車”當地交接儀式，將車輛交付給了Coop和Migros等7家瑞士主要超市和物流企業。 現代汽車今年7月在全南光陽港向瑞士出口了10輛Xcient汽車，在當天的交接儀式上，將首先交付完成車廂裝載作業的7輛汽車，並將於本月末追加交付其余3輛。 利用氫氣制造電力，並用該電力驅動車輛的氫電汽車被認為是在大型卡車等商用車領域比純電動車更有利的環保汽車。因為與增加電動車的電池容量相比，增加氫電汽車的氫氣罐更有效率。 現代汽車計劃在今年年末之前向不久之後會設置100處氫氣加氫站的瑞士追加出口40輛氫電卡車，以搞活氫氣市場。現代汽車在瑞士從去年開始以瑞士氫動力協會為中心，與相關企業一起構建車輛供應及氫氣充電、氫氣生產等有機連接的氫電大型卡車生態系統。 此次Xcient氫電卡車在瑞士市場的供應不是以車輛銷售方式，而是以運行後支付使用費的新概念氫氣移動服務形式進行。使用費用包括充電、修理、保險、定期維修等與車輛運行相關的所有服務費用。目的是通過這種方式降低顧客公司的初期費用和事業負擔，迅速擴大在歐洲商用車市場的地位。現代汽車商用事業本部長(副社長)李仁哲說：“這並不是單純的現代汽車氫電汽車領域的開發成果，而是宣告地球共同體正式開始使用幹凈的能源氫的契機。” 現代汽車不僅在歐洲，還制定了向北美和中國等地擴大氫電卡車市場的計劃。在歐洲，繼瑞士之後，計劃向德國、挪威、荷蘭、奧地利等國擴大供應。目標是到2025年為止向歐洲市場供應1600輛，到2030年為止向歐洲市場供應2.5萬輛以上的氫電卡車。 在北美，現代汽車與當地大型物流企業建立夥伴關系，從明年開始將開展氫電卡車商用化實證事業。通過這一計劃，將生產出反映北美地區特殊性和顧客要求事項的定制型卡車，到2030年為止，將供應1.2萬輛以上。在推進普及100萬輛氫電汽車項目的中國市場，正在與中國政府等當地合作夥伴緊密合作，以到2030年出口2.7萬輛以上為目標，進行氫氣商用事業開發和基礎設施建設。

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