“感謝口罩”，海外6•25參戰勇士的韓文信. October. 09, 2020 07:33. by 漆谷=明敏俊記者 mmj86@donga.com. “向為了克服新冠病毒肺炎而幫助我們的大韓民國所有國民(各位)表示感謝。” 乍一看，像是剛懂韓文的孩子寫的文章。但可以看到每一個字都飽含著真誠。用生硬的字跡和拼寫手法寫手寫信的主人公是埃塞俄比亞6•25參戰勇士會會長梅萊塞•特塞馬(90歲)。梅萊塞會長在距離韓文節還有兩天的7日，將用韓文寫成的手寫信拍成照片，通過社交網絡服務(SNS)賬戶傳送給了慶北漆谷郡。漆谷郡是6•25戰爭當時最大激戰—多富洞戰鬥展開的地方。埃塞俄比亞士兵在這場戰鬥中付出了很多犧牲。 漆谷郡在得知埃塞俄比亞參戰勇士們因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)而陷入困境的消息後，於4月進行了“6037運動”。“6037”是指參加6•25戰爭的埃塞俄比亞士兵的數量。不僅是在漆谷，在全國各地動員的時候，聚集了3萬張口罩，是目標的5倍。漆谷郡於6月向埃塞俄比亞駐韓大使館轉交了募捐到的口罩和防疫物品。梅萊塞會長為了向提供防疫物品的大韓民國國民表示感謝，親自用韓文寫了手寫信。 他生平第一次用韓文寫手寫信是有其原因的。埃塞俄比亞官方語言為阿姆哈拉語和英語。他曾數次訪問韓國，與韓國參戰勇士們見面，但語言和文字並不相通。為了將自己的真心傳達給參戰韓國勇士們，他親自用韓文寫了手寫信。 梅萊塞會長用英語寫了信後，向在埃塞俄比亞當地活動的韓國誌願者提出了翻譯請求。就像畫畫一樣，移到紙上寫下，完成了手寫信。梅萊塞會長表示：“韓文的形狀很有規律，非常系統，因此並不難模仿。和韓國一樣，我同樣熱愛韓文。”漆谷郡郡守白善基(音)說：“在韓文日即將到來之際收到用韓文寫的親筆信，意義更加深遠。我們將繼續致力於紀念埃塞俄比亞等所有參戰勇士的犧牲和獻身。”

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