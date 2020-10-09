崔誌萬貢獻2安打...坦帕灣隊取得分區賽兩連勝. October. 09, 2020 07:33. by 黃奎引 kini@donga.com. 首場比賽失利的坦帕灣魔鬼魚隊取得2連勝，距離進軍冠軍系列賽(以下冠軍賽)僅差1場勝利。崔誌萬(照片)創下了個人季後賽首個多安打紀錄。 8日，坦帕灣隊在美國聖地亞哥Petco公園體育場舉行的美國職棒大聯盟分區賽(5戰3勝制)第3場比賽中，以8比4擊敗紐約洋基隊，總比分以2勝1負領先。連續3場比賽以坦帕灣4號擊球手兼1壘手首發出場的崔誌萬包括1個2壘打在內，取得了5個有效擊球、2個安打、1打點的成績。此前，崔誌萬在季後賽中共出戰了10場比賽，但從未擊出過2個及以上安打。 這是一場與“危機後的機會”這一棒球格言相吻合的比賽。坦帕灣隊在1比0領先的情況下，在第3局下半局防守時遭遇了1人出局滿壘的危機，但只讓給對手1分，將失分減少到最低。在第4局上半局進攻時，在無人出局1、2壘有人的情況下進入擊球席的凱文•基爾邁爾面對洋基隊的先發投手田中將大擊出了本壘打，一下子為本隊拿下了3分。 接著在第5局上半局，首發擊球手蘭迪•阿羅薩雷納擊出1分本壘打，將田中將大從投手踏板上拉下來。坦帕灣隊失掉1分後，在第6局上半局，包括崔誌萬的適時2壘打等在內，連得3分，將比分擴大至8比2。另一邊在洋基隊方面，斯坦頓在第8局下半局擊出2分本壘打，並在季後賽5場比賽中連續擊出本壘打，但未能扭轉敗局。 坦帕灣隊主教練凱文•凱西賽後表示，“將竭盡全力在(9日在同一地點舉行的)第四場比賽中結束本輪系列賽。”

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