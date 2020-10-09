俞明希進入世界貿易組織總幹事決賽……首位韓國人總幹事的期待大增. October. 09, 2020 07:34. by 周愛眞, 黃炯? jaj@donga.com,constant25@donga.com. 韓國產業通商資源部通商交涉本部長俞明希（53歲）已經成為國際多邊貿易秩序的核心——世界貿易組織下任總幹事遴選的最終兩名候選人之壹。誕生首位韓國人世貿組織總幹事的期待正在增大。 據產業部等8日透露，世貿組織當天公布了對下任總幹事的支持率調查結果，俞明希和尼日利亞候選人恩戈齊·奧孔喬-伊韋阿拉進入了最後第三輪。兩名候選人都是女性。如果俞明希最終當選，她將同時獲得世貿組織首位韓國人總幹事和第壹位女性總幹事的稱號。 在原先有5名候選人入場的第二輪遴選中，相比人物而言，更註重以地區為基礎聚集支持票，因此原先有很多人預測選情對俞明希不利。但是，俞明希親自到瑞士日內瓦和美國等地展開支持活動，加上韓國政府全力支持，這對投票產生了影響。文在寅總統向35個世貿組織成員國發送了親筆信，並與五國首腦通話，力挺俞明希。 兩名女候選人正展開勢均力敵的角逐。俞明希的優勢在於她是貿易領域工作了25年的現任貿易專家。這得益於韓國的經濟地位和政府的全力支持。奧孔喬-伊韋阿拉在世界銀行工作了25年，2012年與前世界銀行行長金墉爭奪總裁壹職時曾競爭直至最後，在國際認知度方面領先。至今為止沒有非洲裔世貿總幹事，這壹點也對她有利。在世貿組織（164個）成員國（地區）中，非洲國家最多，達40多個。 第三輪由成員國之間的協商決定，因此重要的是要得到世貿組織內影響力較大的美國、中國、歐盟等主要國家（地區）的支持。政府相關人士表示：“奧孔喬-伊韋阿拉不僅可以獲得非洲國家的選票，還可以獲得中國的選票”，“有必要獲得想要牽制中國的美國支持。”如何克服日本的反對也是關鍵。日本政府與媒體壹直對俞明希挑戰世貿組織總幹事壹職表示不滿。世貿組織計劃在下個月7日之前達成協議。 文在寅總統當天下午3點給俞明希打電話，通話20分鐘，並轉達了祝賀。青瓦臺發言人姜民碩表示，文在寅在電話中說，“沖破不容小覷的局面，走到這壹步，要發揮相對優勢，希望壹定獲得成功”。在通電話之外，文在寅還在當天上午的參謀會議上表示：“還有最大的難關。既然來到了這裏，就請做出壹切可能的努力吧。”

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