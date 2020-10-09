美國創作歌手Max：“新專輯與BTS合作很幸福，同時對我也是很大的刺激”. October. 09, 2020 07:34. by 林熙允記者 imi@donga.com. 鈍重的聲響穿透音箱的電子音，像全HD一樣鮮明的旋律和和聲……美國創作歌手馬克斯(MAX•本名馬克斯-施耐德•28歲)最近推出的個人第3張專輯《Colour Vision》從同名的序曲開始就非常強烈。12首歌，33分42秒，聽起來十分絲滑的制作精良的Pop專輯，像《Working For The Weekend》(feat. bbno$)和《Checklist(feat. Chromeeo)》等潤滑的歌曲比比皆是，防彈少年團成員SUGA的韓語說唱更是成為話題。 記者通過電子郵件采訪了目前逗留在洛杉磯的他。馬克斯說：“《Blueberry Eyes》是為妻子艾米麗寫的特別歌曲。SUGA給我唱了一首非常適合歌曲故事的韓語說唱。”下面是一問一答。 ―藝名十分簡潔。 “我想要成為像麥當娜和Prince這樣響亮的名字。總有一天人們一提到‘聽過Max嗎？’就會馬上想到我，夢想成為那樣的音樂家。” ―在新作封面上，您坐在巨型魔方上，令人印象深刻。 “(魔方)與各種雕刻和顏色結合在一起成為一體的專輯風格很搭，所以我選擇了這種風格。不久前在線演出的時候也在魔方上唱歌了。” ―您是如何創作的呢？ “首先想到的是故事。然後和作詞•作曲夥伴們一起用旋律和歌詞潤色而成。” ―今年2月，您還和SUGA一起在洛杉磯觀看了NBA的比賽是吧。彼此是如何積累友誼的？ “在韓國見面後，發現彼此關心的事情都差不多，而且都喜歡對方的音樂，所以關系變親近了。他真的是很親切、謙遜、很體貼、很努力生活的人。” ―防彈少年團登上了Billboard單曲排行榜的冠軍寶座。很好奇您對他們音樂的看法。 “我不僅喜歡《Dynamite》，還喜歡他們的所有歌曲。每次發表歌曲時，他們對MV、時裝、信息、歌曲本身都會傾註很多心血。對我來說是很大的刺激。SUGA和防彈少年團的成員們成功了，我也很開心幸福。” ―您對其他韓國文化也很感興趣嗎？ “(1月)訪韓是改變我人生的經驗。被韓國人的特別能量所迷住，非常喜歡文化的方方面面。也喜歡TWICE、DAY6、SEVENTEEN、ZICO、BLACKPINK、IU的音樂。“ ―您同時兼做模特和演員。17歲的時候和麥當娜一起出演了《杜嘉班納(Dolce & Gabbana)》的廣告……. “她身材矮小，卻具有巨人的人格，是位女中豪傑。麥當娜抓住我的腰，對我說‘告訴你跳舞的方法’的那一瞬間將永遠留在我心中。”

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