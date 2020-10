美國創作歌手Max:“新專輯與BTS合作很幸福,同時對我也是很大的刺激”. October. 09, 2020 07:34. by 林熙允記者 imi@donga.com. 鈍重的聲響穿透音箱的電子音,像全HD一樣鮮明的旋律和和聲……美國創作歌手馬克斯(MAX•本名馬克斯-施耐德•28歲)最近推出的個人第3張專輯《Colour Vision》從同名的序曲開始就非常強烈。12首歌,33分42秒,聽起來十分絲滑的制作精良的Pop專輯,像《Working For The Weekend》(feat. bbno$)和《Checklist(feat. Chromeeo)》等潤滑的歌曲比比皆是,防彈少年團成員SUGA的韓語說唱更是成為話題。 記者通過電子郵件采訪了目前逗留在洛杉磯的他。馬克斯說:“《Blueberry Eyes》是為妻子艾米麗寫的特別歌曲。SUGA給我唱了一首非常適合歌曲故事的韓語說唱。”下面是一問一答。 ―藝名十分簡潔。 “我想要成為像麥當娜和Prince這樣響亮的名字。總有一天人們一提到‘聽過Max嗎?’就會馬上想到我,夢想成為那樣的音樂家。” ―在新作封面上,您坐在巨型魔方上,令人印象深刻。 “(魔方)與各種雕刻和顏色結合在一起成為一體的專輯風格很搭,所以我選擇了這種風格。不久前在線演出的時候也在魔方上唱歌了。” ―您是如何創作的呢? “首先想到的是故事。然後和作詞•作曲夥伴們一起用旋律和歌詞潤色而成。” ―今年2月,您還和SUGA一起在洛杉磯觀看了NBA的比賽是吧。彼此是如何積累友誼的? “在韓國見面後,發現彼此關心的事情都差不多,而且都喜歡對方的音樂,所以關系變親近了。他真的是很親切、謙遜、很體貼、很努力生活的人。” ―防彈少年團登上了Billboard單曲排行榜的冠軍寶座。很好奇您對他們音樂的看法。 “我不僅喜歡《Dynamite》,還喜歡他們的所有歌曲。每次發表歌曲時,他們對MV、時裝、信息、歌曲本身都會傾註很多心血。對我來說是很大的刺激。SUGA和防彈少年團的成員們成功了,我也很開心幸福。” ―您對其他韓國文化也很感興趣嗎? “(1月)訪韓是改變我人生的經驗。被韓國人的特別能量所迷住,非常喜歡文化的方方面面。也喜歡TWICE、DAY6、SEVENTEEN、ZICO、BLACKPINK、IU的音樂。“ ―您同時兼做模特和演員。17歲的時候和麥當娜一起出演了《杜嘉班納(Dolce & Gabbana)》的廣告……. “她身材矮小,卻具有巨人的人格,是位女中豪傑。麥當娜抓住我的腰,對我說‘告訴你跳舞的方法’的那一瞬間將永遠留在我心中。”

