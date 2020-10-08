《頂層公寓》、《產後調理院》，只屬於女性的電視劇即將展開. October. 08, 2020 07:57. by 金哉希 jetti@donga.com. 在100層的頂層公寓(Penthouse)中發生的女性教育和房地產戰爭，產後調理院(月子中心)同期們一起成長的“分娩Noir”…. 描寫今年秋天女性角色之間的矛盾和聯合的電視劇接連回歸電視劇界。去年，以女性敘事為中心的《天空之城》、《請輸入檢索語WWW》獲得了巨大的人氣，展示了具有自身魅力的女性登場人物的“組合(配合)”。 26日播出的SBS電視劇《頂層公寓》講述的是在100層頂層公寓中，手握金錢和權力的女性和為進入上流社會而奔走的女性之間圍繞房地產和教育展開的競爭。天生的“金湯匙”沈秀蓮(李智雅飾)、陳瑞珍(金素妍飾)、以及雖然出生在貧窮的家庭，但為了女兒而試圖提高身份的吳允熙(柳真飾)引領了劇情的發展。 下月2日播出的tvN電視劇《產後調理院》以分娩為素材，講述女性角色的聯合(聯手合作)。公司最年輕的管理人員、最高齡產婦賢珍(嚴誌媛飾)生完孩子後進入產後調理院，與“調理院產婦主任”趙恩貞(朴河宣飾)、調理院院長惠淑(張慧珍飾)等一起宣傳成長為母親的“激情分娩Noir”。 兩部電視劇的背景也將極大化女性之間的緊張和矛盾。《頂層公寓》的主舞臺—首爾江南100層的超豪華公寓“THE HERA PALACE”鮮明地體現了想要進入該公寓生活的允熙和想要阻止這種行為的上流社會女性之間的矛盾結構。產後調理院也是生育女性們共享特別經驗的地方。《產後調理院》的樸秀原(音)導演說：“產後調理院是年齡和職業都不同的人在同一時期僅以生孩子為由合住的‘媽媽訓練所’。這裏可以生動地反映出作為媽媽應該做的事情一點都不理所當然，因此產生的‘精神崩潰’。”

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