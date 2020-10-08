趙成吉入境被公開……政府應查明本應受到保護的情報被泄經過. October. 08, 2020 07:57. . 前年11月潛跡的前朝鮮駐意大利大使趙成吉去年7月來到韓國定居。壹家媒體6日首次報道了上述內容，國會情報委員會在野黨幹事、“國民的力量”議員河泰慶通過社交媒體確認，“韓國當局正在國內進行保護”，使此事成為既定事實。對此，“脫北”外交官出身的“國民的力量”議員太英浩昨天表示：“這怎麽會被曝光，讓人非常擔憂。” 如果趙成吉在韓國定居屬實，那是壹件值得慶幸的事情，但是這些信息被泄露，讓我們對韓國政府是否在保護“脫北者”產生懷疑。由於趙成吉的潛跡是大使級高級外交官的“脫北”行為，所以受到了世界的矚目。但據悉，他的女兒已被遣送回朝鮮。因此，曾經公開勸趙成吉來韓國的太英浩也痛心地表示，“不能再讓他來韓國了”。原因是，如果他前來韓國而不是第三國，就會被指為變節者，因此對他女兒的處罰程度會更重。 因此，必須首先查明這些信息被泄露的經過。在國民知情權和“脫北者”安全之間選擇報道的媒體，雖然也難逃其責，但從根本上來講，應該找出最先泄露報道者是誰，並追究其意圖和責任，杜絕此類事件再次發生。否則誰還會相信韓國政府，交付生命和安全？有人指出，此次事件與最近政治人出身的國家情報院院長就任以來出現的“情報政治化”不無關系。如果介入了用新聞掩蓋爭論的舊時代情報政治意圖，這是絕對不能容忍的事情，要嚴肅追究責任。 進壹步說，對此予以確認的國會情報委員會也不能推卸責任。河泰慶議員說：“媒體紛紛要求確認，因而通過情報委員會朝野政黨幹事協商予以了確認”，“這是國會層面的措施。”也就是說，以不公開為前提接受機密報告的情報委員們也早已知情，但即便這樣，他們也沒有資格對關系到“脫北者”及其家屬安危的事件進行事實確認。下壹步，還要重新盤點國會情報委員嚴守秘密的條件。

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