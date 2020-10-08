這壹次是五角大樓……美國參謀長聯席會議主席和陸海空三軍首腦層紛紛自我隔離. October. 08, 2020 07:58. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 隨著美國軍方領導人會議上出現了新冠病毒感染確診者，發生了參謀長聯席會議主席和陸海空軍最高指揮官紛紛進入自我隔離狀態這種前所未有的狀況。繼白宮之後，五角大樓也被新冠疫情攻破，有關美國國家安全控制塔正在動搖的擔心正在加劇。 據《華盛頓郵報》當地時間6日報道，包括參聯會主席馬克·米利在內的軍隊最高層人士進入了自我隔離狀態。2日上午參加軍方領導人會議的海岸警備隊副司令查爾斯·雷5日被確診後，同在壹個會議室裏的其他出席者也全部成為隔離對象。當時在被稱為“坦克”的五角大樓非公開會議室舉行的會議上，除參聯會主席米利外，參聯會副主席約翰·海頓、陸軍參謀長詹姆斯·麥康維爾、海軍參謀長邁克爾·吉代、空軍參謀長查爾斯·布朗及主要司令部的司令們大舉出席。美聯社報道說，如果加上壹同出席的工作組，至少有14人屬於自我隔離對象。軍方領導人中只有正在出差的國防部長馬克·埃斯珀和海軍陸戰隊司令大衛·伯格等兩人沒有參加當天的會議。 五角大樓內部出現了大動蕩。雖然被確診感染新冠的國內外現役美軍和國防部職員增加到了47000名，但壹直以來還沒有軍隊領導層人士的確診及自我隔離。據《紐約時報》報道，白宮當局人士考慮到外交安保領域的憂慮，上周向國防部要求“不要向大眾公開高層軍方人士感染新冠病毒的情況”，但五角大樓方面沒有表示同意。 有人擔心，在朝鮮有可能在10月10日勞動黨創建75周年前後發起挑釁的情況下，韓美的對應可能會出現差池。有分析認為，中國、俄羅斯等國也有可能采取行動。前美國中央情報局局長約翰·布倫南在接受美國國家公共電臺（NPR）的采訪時擔心地說：“要關註全球敵對勢力中不管是誰，在想利用目前散漫的狀況”，“中國有可能在香港或南中國海搞什麽事情，俄羅斯也可能強行在白俄羅斯或其他國家做些什麽。” 美國國防部發言人喬納森·霍夫曼發表聲明稱：“參謀長聯席會議主席在當天上午的檢查中呈陰性反應。”“國防部的警報級別或我們武裝力量的戰備狀態及能力沒有變化，美軍做好了捍衛國家安全和利益的準備。”據悉，軍方自我隔離者中沒有出現新冠感染者。 另據彭博社報道，海岸警備隊的傑伊娜·麥卡倫少校和輔佐總統的現役軍人等兩名白宮職員也於當天被判定為陽性。特別是麥卡倫隸屬於白宮軍事辦公室，負責管理包括核武器編碼在內的核手提箱。核手提箱是裝有發生戰爭時總統批準核攻擊時使用的暗號的黑色皮包。從約翰·F·肯尼迪總統時期開始，它就是總統所到之處隨行的軍事、安保核心裝置，但如今，這種核心裝置的運用人力也遭到了新冠疫情的毒害。 當天，在白宮被認為是特朗普總統親信之壹的白宮高級助理斯蒂芬·米勒被確診感染。米勒是設計反移民政策的鷹派核心參謀。 至此，本月以來，特朗普總統的親信、競選團隊及議會高層人士中的確診者增至14人。在白宮，助理霍夫·希克斯、發言人凱莉·麥克納尼、助理尼古拉斯·魯納等人已被確診感染，目前正在隔離中。壹直擔任特朗普競選連任戰略總指揮的選舉對策本部長比爾·斯蒂芬、前白宮高級顧問凱利安·康韋、共和黨全國委員會主席羅納·麥克代尼爾也受到感染，使總統選舉運動受到影響。

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