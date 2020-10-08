浦項制鐵與埃克森美孚攜手合作攻占LNG市場. October. 08, 2020 07:58. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 浦項制鐵公司(POSCO)7日表示，將與美國能源企業埃克森美孚公司加強“高錳鋼”相關技術合作。 高錳鋼(High manganese steel)是在鐵中添加10%~27%錳的鋼材，與現有的鋼材相比強度更大，磨損小。浦項制鐵獨自開發並註冊了專利，去年從韓國產業通商資源部那裏獲得了陸上液化天然氣(LNG)儲藏罐用材料的使用許可，並首次用於全南光陽LNG儲罐5號機上。7日，浦項制鐵和埃克森美孚與慶北浦項市浦項制鐵技術研究院分別通過視頻通話連通了位於美國新澤西州和得克薩斯州的3家埃克森美孚辦事處，簽訂了技術合作業務協議。 通過此次協議，埃克森美孚公司將在今後招標的大型LNG事業中使用的儲罐上使用浦項制鐵的極低溫用高錳鋼。2012年至2017年，兩家公司通過技術合作，用高錳鋼材料設置含有原油的油砂(oil sand)的移送管道，打下了底子。高錳鋼管道的優良耐磨性使設備更新周期增加，因此得到了節省維護及管理費用的評價。隨著管道更換間隔的延長，整個生產設備的停工次數也減少了。 浦項制鐵技術研究院院長(副社長)李德樂表示：“不僅是鋼材和利用技術，期待雙方在二氧化碳減少等環保領域的技術開發上持續展開合作。”

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