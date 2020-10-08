特朗普“3天就出院了”，得到的新冠肺炎治療劑是什麽？. October. 08, 2020 07:58. by 李眞漢 likeday@donga.com. 美國總統唐納德•特朗普最近確診感染新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)，但短短3天後就出院了。在韓國國內，新冠肺炎患者一般會住院2，3周。記者從高麗大學九老醫院感染內科教授金宇宙那裏了解到了特朗普總統住院期間接受了怎樣的治療。 ―特朗普總統也是對新冠肺炎脆弱的高危者嗎？ “74歲高齡的這個年齡段是致死率高達7%的高危人群。還有肥胖。除此之外，還有可能患有高血壓等基底疾病。雖然因政治原因出院較快，但高危人群在一兩天內狀態可能會突然惡化。但是特朗普總統在住院時接受了最好的治療，預計他也會在白宮接受治療。” ―接受了怎樣的治療呢？ “在3天的時間裏，特朗普總統註射了Regeneron的單克隆抗體治療劑、瑞德西韋(Remdesivir)和地塞米松(Dexamethasone)等3種治療劑。瑞德西韋和抗體治療劑在初期會中和病毒，抑制病毒增殖。瑞德西韋是縮短恢復時間的治療劑。根據與瑞德西韋用藥效果相關的研究結果，投藥群患者與服用假藥的患者相比，恢復速度快4天左右。而目前正在進行臨床3床試驗的抗體治療劑能有效防止新冠肺炎初期患者惡化為重癥。雖然禁止將臨床階段抗體治療藥劑註射給非臨床試驗申請者，但已經註射給了特朗普總統。這意味著醫療團隊正在全力以赴。地塞米松是減輕接受氧氣供應或人工呼吸機治療的重癥患者的肺炎癥狀等，並使其恢復的治療劑。註射這種藥物意味著特朗普總統處於需要氧氣供應的重癥狀態。” ―聽說特朗普總統還戴上了氧氣呼吸器…… “氧氣飽和度暫時下降到94%以下，呼吸道也暫時接受了治療，這暗示了肺部發炎導致呼吸不便的低氧癥的出現。通常在氧飽和度低於94%時，需要接受(低氧癥)氧氣呼吸器治療。” ―聽說特朗普總統服用了有助於強化免疫力的鋅、維生素D、法莫替丁(制酸劑)、阿司匹林、褪黑素等……. “鋅和維生素D有助於強化免疫系統。其他的也是為了增強非特異免疫而服用的。因為服用多種藥物，相互反應可能會導致不良反應，所以也有擔憂。”

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