英超迎來“進球井噴年”，是因為沒有現場觀眾？. October. 08, 2020 07:58. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “一直在說要書寫歷史的我們書寫了錯誤的歷史。” 英格蘭足球超級聯賽(EPL)利物浦隊主教練尤爾根•克洛普在5日球隊以2比7的大比分慘敗於阿斯頓維拉隊後做出了上述表示。衛冕冠軍利物浦隊時隔57年後再次在單場比賽中失掉7球，遭受了屈辱。 同一天，“超級Sony”孫興慜攻入兩球，表現非常活躍的托特納姆熱刺隊客場以6比1大勝曼聯隊。在孫興慜一人攻入4球的上月20日與南安普敦隊的比賽中，托特納姆熱刺隊以5比2上演了進球大戲。 像這樣，2020~2021賽季英超聯賽從初期開始就掀起了進球風暴。截止到7日，在38場比賽中共出現144粒進球，比上賽季初期的38場比賽多進了40球。據英國廣播公司(BBC)報道，平均每場進球數為3.79個，僅次於英格蘭頂級聯賽平均每場進球數最高的1930~1931賽季(3.95個)。這是自1992年英超聯賽成立以來的最高紀錄。尤其是在本賽季38場比賽中，在11場比賽(約29%)中，兩隊合計攻入5球以上。 BBC將新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)引起的“無觀眾比賽”選為進球豐收的原因之一。一名EPL教練表示：“沒有關註自己的球迷，球員們在防守區域感受到的緊張感和壓迫的積極性正在下降。”同時，他還補充道，“我們計劃在非訓練場的主場中，多進行高強度的隊內練習賽，以提高緊張感。” 在沒能進球時受到嘲笑的前鋒們毫無負擔地嘗試創意性的攻擊也制造了更多的進球。埃弗頓隊後衛邁克爾•基恩表示：“擺脫球迷帶來的壓迫感的前鋒們正在積極嘗試自由進攻。即使防守陣容失掉2、3球，多虧了前鋒，反超比分，隊員之間也感到很驚訝。” 整體競技水平低下和規則變更也產生了影響。BBC表示：“受新冠肺炎疫情影響，球員們的訓練量比過去少。準備不足也是大量失球的原因。”據分析，由於加強的手球規則，出現得分率高的點球的比賽次數比上個賽季增加了約22%，還有被稱為“鷹眼”的視頻回放(VAR)使得防守隊員無法展開猛烈的防守，這也助長了大量進球。

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