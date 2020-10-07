變身為孫興慜助手的特級射手凱恩. October. 07, 2020 07:24. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 英格蘭足球超級聯賽(EPL)托特納姆熱刺隊的攻擊組合孫興慜(28歲)和哈裏•凱恩(27歲•英格蘭)雙雙入選了英超本周最佳陣容(最佳11人)。6日，英超事務局在其官方推特上公布的本周最佳陣容中，孫興慜和凱恩分別以左前鋒和中鋒的身份入選。兩人在前一天與曼徹斯特聯隊(曼聯)的比賽中，均攻入2球，助攻1次，幫助熱刺隊以6比1大勝對手。 從2015~2016賽季開始，兩人同吃一鍋飯，這賽季兩人可謂“天作之合”。本賽季凱恩(8球、6次助攻)為孫興慜貢獻了5次助攻，孫興慜(7球、3次助攻)為凱恩貢獻了2次助攻。英國廣播公司(BBC)也把兩人選入了本周最佳陣容，並評價稱，“孫興慜和凱恩就像心靈感應一樣展開了默契配合。” 英格蘭足球國家隊的王牌射手兼托特納姆熱刺青年隊出身的凱恩是隊內地位最穩固的選手。作為“鐵打主力”的他過去因自私的表現而受到批評，但本賽季他經常將對方的防守吸引到自己身上，然後通過傳球幫助隊友進球。從與曼聯隊比賽時熱刺隊球員的場上位置可以看出，邊鋒孫興慜在最前面帶領反擊，而凱恩則在孫興慜後方起到進攻組織核心的作用。 可靠的隊友射手的存在也帶動了凱恩的變化。凱恩表示：“面對機會，孫興慜每一次都會展現出完美的結局”，表達了對孫興慜的強烈信任。快速突破對方越位線並滲透到對方腹地的“破線人”孫興慜，即使凱恩的傳球略顯粗糙，也會穩定地接住傳球，然後將送入對方球門。英國《每日郵報》報道說：“在最近的英超比賽中，很多球隊都試圖提高防守線，從前方開始壓迫對方。這種戰術是孫興慜等速度出色的球員快速突破防守線後瞄準進球的基礎。”

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