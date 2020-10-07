BigHit公募股認購額達到58萬億韓元，競爭率高達607比1. October. 07, 2020 07:25. by 姜有炫 yhkang@donga.com. 防彈少年團(BTS)所屬公司BigHit娛樂在下個月企業上市(IPO)之前進行的普通公募股公開認購中，募集到了58萬億韓元以上的保證金。雖然沒有超過史上規模最大的Kakao遊戲(58.5543萬億韓元)，但是時隔3個月刷新了第二名SK Biopharm(30.9889萬億韓元)的紀錄。 據證券業界6日透露，在為期兩天的BigHit普通公募股認購中，募集的認購保證金為58.4237萬億韓元。最終的競爭率為607比1。考慮到競爭率，如果投入1億韓元作為保證金，可以得到兩股左右。 BigHit在第一天就籌集了8.6242萬億韓元的保證金。由於公開招募價格居高不下(13.5萬韓元)，因此得到了結果未能達到預期的評價。但是，第一天看眼色行事的投資者們開始行動，因此在截止日期當天可能會聚集大筆資金。也有分析稱，曾投入到Kakao遊戲公募股的資金轉移到了BigHit上面。 證券業界相關人士表示：“6日從銀行轉賬巨額資金進行股票認購的需求很大。看來，想要多收一天存款利息的資產家和想要減少一天負賬戶利息的投資者在第二天大量參與了申購。” 證券家提出的目標股價或合理股價為16萬~38萬韓元。一些人認為，考慮到防彈少年團和其他組合的成長潛力、BigHit粉絲社區平臺“Weverse”的擴張性、BigHit被編入KOSPI 200的可能性等，預計上市後股價會有所上升。相反，對防彈少年團的高度依賴被認為是弱點。在公開募股過程中，機構承諾“一定時期內不出售股票”的保護性預存比率僅為43.9%，因此，也存在上市後機構大量拋售股票的可能性。

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