倉促推進核潛艇，突然宣布後撞上了“美國墻”. October. 07, 2020 07:25. . 青瓦臺國家安保室第二次長金鉉宗上個月訪問美國，說明了韓國政府的核動力潛水艇開發計劃，並要求提供核燃料低濃縮鈾，但是美國對此表示為難。雖然美國以核不擴散原則為由，進行了原則性的說明，但這預示著圍繞該問題的韓美談判不會那麽容易。 核動力潛艇項目是文在寅總統在競選總統時提出通過修改《韓美原子能協定》引進核動力潛艇項目後，在今年8月國防部的《國防中期計劃》（2021年-2025年）中得到反映後正式展開的。核燃料供給無異是21世紀30年代初期以實戰為目標的政府核潛艇事業的基本前提。即使韓國具有足夠的核動力潛艇開發能力，但如果不能確保燃料，從壹開始就是不可能的。 公開核動力潛艇開發計劃後才去尋找確保燃料的方法，無異於在沒有電池的情況下壹味強調開啟電動汽車時代的野心。開發核潛艇是為了應對朝鮮引進裝有潛射彈道導彈的新型潛水艇，同時牽制周邊國家的戰略武器引進事業。這種事業前後不分前後地公開，引起了國內的期待和國外的警戒心，但實際上卻未能邁出第壹步。在以朝鮮和中國為首要，韓美之間出現不和諧音符的情況下，可能以為美國只會被說服，這也是個疑問。 金鉉宗次長在7月達成韓美導彈方針修改協議後表示，“新壹代潛水艇是搭載核燃料發動機的潛水艇”，將核動力潛艇問題拖上了水面。雖然不知道事前是否試探過美國的想法，但如果與美國的談判或韓國內部的準備過程充分，美國的反應就不會這樣。首先應該回顧壹下，認為限制用於軍事目的的核燃料的《韓美原子能協定》與核潛艇是兩碼事，是不是天真的想法。 雖然韓國推進的核潛艇與搭載核導彈的戰略核潛艇不同，但只要壹進入水中，就可以行動好幾個月，是壹種威力強大的武器。延長導彈射程雖然符合美國計劃在亞洲地區部署中程導彈的戰略，但核動力潛艇首先要超越核不擴散國際規範的限制。即使為時嫌晚，也應該在綜合戰略下，周密地制定說服美國和國際社會的處理法。

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