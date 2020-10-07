諾貝爾，今年會對誰露出微笑？. October. 07, 2020 07:25. by 朴善熙記者 teller@donga.com. 非歐洲，女性，批判體制的作家 今年的諾貝爾文學獎為了挽回接連出現瑕疵的名聲，是否會安全地選擇這三個組合呢？每年這個時候都備受矚目的諾貝爾文學獎常客候選今年也如約回歸。在8日下午8時(韓國時間)公布最終獲獎者名單之前，對獲獎者的觀測熱潮非常火熱。 海外媒體預測，今年諾貝爾文學獎很有可能選擇在政治理念上沒有爭議的“安全作家”作為獲獎者。因為近幾年諾貝爾文學獎一直備受非議。2018年評委配偶卷入“Metoo”爭議，因此獎項的評選被取消。去年，獲獎者彼得•漢特克與南斯拉夫內戰時期進行人種清掃的斯洛博丹•米洛舍維奇合作的事實被曝光，受到了強烈的指責。 英國《衛報》最近以當地媒體的報道為基礎預測稱：“今年預計會做出能夠挽回之前的醜聞、維護獎項名聲的安全選擇。非歐洲出身、女性作家，特別是在政治、理念、外形等所有方面，與去年引起爭論的漢特克‘正相反的作家’獲獎的可能性很高。” 最具代表性的是美國作家牙買加•琴凱德(71歲)。加勒比海島國安提瓜和巴布達出身的琴凱德通過講述自己當保姆經歷的自傳體小說《安妮•約翰》批判了帝國主義和受困於性別角色、傳統的教育體制，引起了強烈的反響，之後她執筆了講述殖民主義、種族歧視、性平等問題的大多數作品。有觀測稱，組委會方面正在仔細研究加拿大詩人安妮•卡森(70歲)的作品。卡森詩人用現代詩語重新創作了通過紙莎草紙碎片保留下來的故事，以從古典中得到靈感的獨創性作品廣受關註。 候選人或審查過程處於徹底保密狀態的諾貝爾文學獎，與專家們的預想一樣，賭博網站的投註賠率也被活用為獲獎者的預測指標。英國博彩公司NicerOdds和立博(Ladbrooks)預測的今年最有希望的獲獎者是法國作家瑪麗斯•孔德(83歲)。她在代表作《黑人女巫蒂圖芭》中描寫了17世紀因美國的女巫審判而犧牲的黑人女性的生活。講述分散在世界各地生活的非洲人的痛苦的作品獲得了被稱為2018年諾貝爾文學獎備選方案的“新奧斯卡文學獎”。 獲得國內唯一國際文學獎朴景利文學獎的俄羅斯作家柳德米拉•烏利茨卡婭(77歲)、美國的瑪麗蓮•羅賓遜(77歲)、肯尼亞的恩古吉•瓦•提安哥(83歲)等3人進入了NicerOdds分紅率前10名，引起了人們的關註。烏利茨卡婭在1992年發表中篇《索涅奇卡》時受到了俄羅斯文壇和世界文學界的關註。她的代表作《庫科茨基醫生的病案》也被評價為兼備了作品性和大眾性。代表非洲文學的脫殖民主義文學的代表作家恩古吉•瓦•提安哥今年也被列入主要候選人名單。 在韓國擁有眾多粉絲的日本作家村上春樹(71歲)、去年獲得布克獎的《使女的故事》的原作者加拿大作家瑪格麗特•阿特伍德(81歲)、中國反體制小說家閻連科(62歲)也是每年被點名的諾貝爾文學獎“常客”。

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