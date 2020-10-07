“No Japan”消失，日本書籍出版伸了個懶腰. October. 07, 2020 07:25. by 崔고야 best@donga.com. 受去年7月應對日本的出口限制措施而展開的“沒有日本(No Japan)”運動的影響一度門庭冷落的日本書籍出版似乎打開了水閘門。原本應該在去年出版的小說，但因韓日外交關系惡化而推遲數月出版的小說正在逐漸解凍。 《民音社》上月在韓國首次出版了日本作家三島由紀夫(原名平岡公威，1925∼1970年)的小說《春雪》。三島憑借小說《金閣寺》(1957年)獲得世界文壇的認可，曾數次被提名為諾貝爾文學獎候選人，但由於主張天皇統治等極右傾向，在國內出版的書籍並不多。1970年11月，他潛入陸上自衛隊駐地，在建築物屋頂發表敦促自衛隊奮起的演講後剖腹自殺，給人們帶來了巨大的沖擊。 民音社相關人士表示：“《春雪》翻譯難度大，需要花費很長時間，再加上聯合抵制購買日貨運動，2017年簽訂合同後，時隔3年才出版。雖然考慮到作家傾向，擔心銷售，但讀者反應並不壞。抵制運動1年過去了，人們好像有‘文學只是文學’這一認識。” 由於國內粉絲層深厚，今年除了不斷推出作品的東野圭吾、宮部美幸之外，相對不為國民所熟知的日本作家的小說與讀者見面的機會也正逐漸增加。僅在今年8月，就陸續出版了《數之女王》(川添愛著•菝葜)、《她們的犯罪》(橫關大著•泉邊)、《滅亡的庭院》(恒川光太郎著•寂靜嘆)、《殺死小叮當》(小林泰三著•黑森林)、《離別的手法》(若竹七海著•我朋友的書房)等書籍。 以教保文庫入庫圖書為準，每月新出版的日本小說從去年1月的121冊持續減少，今年3月降至61冊。但是6月份出現了小幅上升征兆，為86冊。 但出版界分析認為，日本小說的國內“門檻”仍然很高。從2004年開始出版日本推理小說的體裁文學專門出版社《書圈》今年7月和上月分別出版了南杏子的《寂靜的呼吸》和宮部美幸的《淚痣》。這些書本應在去年年末與讀者見面，但日程被推遲了半年以上。書圈出版社代表金洪民(音)表示：“在日本文學熱潮興起的2008~2010年，因版權競爭而引發了‘事前版稅泡沫’爭議，但經過此次抵制運動，形勢發生了逆轉。從受反日情緒影響較大的讀者特性上看，韓日關系必然導致日本書籍銷售出現低迷。”

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