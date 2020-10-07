三天後強行出院的特朗普，摘下口罩稱“即將重返選舉運動”. October. 07, 2020 07:26. by 華盛頓=常駐記者 李正恩、紐約=常駐記者 柳在東 lightee@donga.com,jarrett@donga.com. 2日被確診感染新冠病毒而住院的美國總統特朗普，在三天後的當地時間5日出院了。他表示，“不要畏懼新冠病毒”，表示即將重啟競選連任活動。但是，對於特朗普尚未痊愈就強行提前出院壹事，批評的聲音很高。 特朗普當天下午6時40分許在沃爾特裏德軍醫院戴著白色針織口罩，身穿正裝走出醫院。他在乘坐在前面等候的SUV汽車之前只說了壹句“謝謝”，豎起大拇指，停下腳步緊握拳頭。接著，他乘坐專用直升機“海軍壹號”回到了白宮。到達白宮後，他摘下口罩，擺出舉手敬禮的姿勢，供記者們拍照。美國有線電視新聞網（CNN）的報道批評說：“與朝鮮相似。展開壹場巨大的真人秀。” 然後，特朗普在白宮向推特上傳了長約86秒的視頻，並寫道：“身體狀況非常好。比20年前要好”，“這次學到了很多東西。”他說：“大家不要被新冠病毒所左右。不久後會有疫苗出來，打敗新冠病毒”，並再次強調“不要害怕”。 白宮醫療團隊在特朗普出院前的記者會上表示：“雖然總統沒有完全脫離危險狀況，但已經滿足或超過了出院所需的標準。醫院裏沒有能比白宮做的更好的。”醫療小組還說，特朗普前壹天接受了第三次瑞德西韋的處方，當天計劃接受第四次接種，並將在白宮接受第五次處方。 但醫療團隊表示：“總統有可能向他人傳播病毒，治療方法還處於‘未知領域’。本周末將是關鍵。”據悉，直到當天上午，特朗普的幕僚們還勸其不要出院，但特朗普以“不願讓人覺得虛弱”為由強行返回白宮。 《紐約時報》報道稱，對於特朗普“不要害怕新冠病毒”輕視危險性的發言，醫療、保健專家們紛紛提出了批評。批評之聲認為，超過21萬名的美國人死於新冠病毒，每天新增超過3萬名的患者，但總統是在以自己接受最高級醫療服務的經驗為基礎，傳達錯誤的信息。賓夕法尼亞大學醫療倫理保健政策系教授哈羅德·施密特對《紐約時報》表示：“無話可說。瘋了。完全不負責任。” 分析認為，盡管如此，特朗普仍堅持出院和壹味逞強，其背後原因是最近在野黨民主黨總統候選人、前副總統拜登的支持率差距進壹步拉大，並要為15日的第二次電視討論作準備。他在出院前上傳的推文上也表示，“假新聞只顯示假輿論調查”，對支持率的下降表現出了焦慮。

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