看朝鮮眼色不敢使用照明彈的搜索行動，國民被殺會否成為永久謎團？. October. 06, 2020 08:02. . 據悉，韓國軍方和海警在夜間搜查被朝鮮殺害的韓國國民屍體時，沒有使用壹枚照明彈。夜間搜索的基本是在飛機或附近島嶼發射數十至數百發照明彈以確保視野，但此次搜索卻以在邊境地區為由沒有使用照明彈。據悉，軍警擔心與朝鮮發生沖突，只在“北方界線（NLL）”以南8公裏以上的海域進行搜索工作。 自上個月21日我國國民失蹤以來，搜索工作已持續兩周，如果按照當初軍方當局發表的內容，就不應該持續這麽長時間。盡管軍方宣布朝鮮軍隊作出了焚燒屍體的暴行，但是朝鮮卻以“只焚燒了漂浮物”為由否認屍體的毀損，搜索工作壹直持續到中秋長假。但是實際上已經放棄了夜間搜索，而且將“北方界線”附近排除在外，讓人懷疑是不是真的有搜索的意誌。如果是這種樣子，搜索工作本身就會產生壹種懷疑，即，這可能強化了朝鮮所主張的“屍體可能漂浮在海上”的感覺，並引發自行稀釋所宣布的焚燒屍體消息的效果。 朝鮮軍隊上級是否槍決指示和屍體毀損仍然沒有查明。在野黨公開韓國軍隊當時掌握的情報，連日來不斷指責軍方應對不力、應對遲緩。但是，政府卻保持沈默。這與認為韓國國民“越境北上”的迅速判斷截然不同。國防部昨天也沒有提及在野黨公開的諜報是否屬實，只是表示遺憾和憂慮，稱“敏感的諜報事項被任意加工或盲目公開”。 這種態度在韓國政府評價朝鮮的解釋電文是“例外的、積極的”時，無異於早已預告。朝鮮單方面在電話通報中公開了自行調查的事件原委，傳達了金正恩“對不起”的道歉，事實上表明了就此結束的意思。此後，朝方除了針對韓方搜索工作威脅稱“侵犯領海”之外，對韓方提出的聯合調查以查明真相等要求沒有做出任何回應。 現在南北之間在暗地裏進行怎樣的討論尚不得而知。但是，在連迅速竭盡全力也嫌不夠的搜索工作也擔心刺激朝鮮的情況下，能否落實聯合調查還是未知數。統壹部昨天也只表示“期待朝鮮盡快作出回應”。如此下去，國民被殺事件是否會成為南北關系中又壹個永久未結的事件呢？

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