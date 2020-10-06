軍人的使命. October. 06, 2020 08:02. . 明朝末期，努爾哈赤統壹女真族，攻擊明朝，占領了遼東。毛文龍指揮的明朝殘兵和部分遊民進入朝鮮後，擅自占據了平安北道前海的椵島。朝鮮考慮到與明朝的關系，同時認為有助於牽制後金，所以支援了毛文龍，但是毛文龍所部並沒有和後金展開戰鬥，反而成了在朝鮮掠奪軍糧和財物的老大難問題。 毛文龍死後，其部將孔有德和耿仲明發動叛亂，占領了山東，但被明軍的反擊擊退。於是他們決定向後金投降。他們乘船撤退到渤海灣，看到明軍的追擊越來越厲害，就想進入鴨綠江入海口，登陸現在的丹東地區。這時，義州府尹林慶業指揮的朝鮮軍突然出現並攻擊了他們。雖然處於殘兵敗將狀態，但與毛文龍不同，孔有德和耿仲明是出色的將領。雖然兩人成功逃脫，但朝鮮軍的攻擊非常兇狠，給他們帶來了巨大的打擊。 後來林慶業成了斥和派的偶像。也有人認為他是過度的親明主義者，對此不予認可。那麽，鴨綠江戰役是無謂地摻和別國的戰爭了嗎？拋開政治色彩，軍人要忠實於自己的義務。孔有德部隊侵入了朝鮮的領域，長期以來壹直折磨著朝鮮，今後也是侵略者。在丙子胡亂之後，清朝給予最高評價，並希望將其拉到自己壹邊的將軍也是林慶業。林慶業雖然逃離朝鮮去了明朝，但還是高度評價了倔作為軍人的姿態和能力。 軍人的使命是保衛國土和國民，國土和國民受到威脅時不能逃避戰鬥。這並不是說必須通過鬥爭來解決。這意味著，重要的是要展示軍隊的精神和責任感是活生生的國家。 小紛爭擴大為戰爭的情況也很多。但是，如果國民和軍隊變得懦弱，就壹定會引發戰爭。

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