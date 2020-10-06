美國智能電視3臺中有一臺是三星電子的產品. October. 06, 2020 08:02. by 郭道英 now@donga.com. 據調查，在美國銷售的3臺智能電視中，有一臺是三星電子的產品。 5日，據全球市場調查機構Statista透露，三星電子今年在美國智能電視市場的占有率為32%，比前一年上升1個百分點，穩居市場占有率首位。 智能電視是指連接到網絡，在沒有其他裝置的情況下，可以直接與智能手機、平板電腦等設備聯動的電視。根據Statista的分析，2018年全球發貨的電視產品中，智能電視占了70%以上。 美國智能電視市場排名第二的是中國TCL公司的品牌阿爾卡特(14%)。同為TCL品牌的Vizio(13%)位居第三，LG電子(12%)位居第四。也就是說，三星智能電視的市場占有率比第2、3位競爭者的總和還要高。 業界預測，由於新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)引起的移動控制等原因，家庭用智能電視的需求將持續一段時間。三星電子相關人士表示：“為了方便用戶，我們正在追求智能電視和所有機器之間的連接性。在全球市場的不確定性中，再次確認了智能電視事業的支配地位。”

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