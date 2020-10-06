“在朴智星前輩曾效力球隊的主場進球並戰勝豪門球隊感到很幸福”. October. 06, 2020 08:03. by 兪載泳 elegant@donga.com. “在朴智星前輩曾效力的球場上，我們隊以6比1戰勝了‘豪門球隊’。幸福遠不止於此。” 托特納姆熱刺隊所在的孫興慜(28歲)5日在英國曼徹斯特的老特拉福德球場攻入兩球後，沈浸在激動的感慨之中。因為榮耀之地是自己的偶像朴智星(39歲•前曼聯隊球員)度過全盛期的曼聯隊的主場。 這是他進軍英超聯賽(EPL)後，在與曼聯交鋒11場之後首次取得進球，因此意義更為重大。孫興慜表示，“小時候看著朴智星前輩效力的該體育場長大。自然而然，我經常觀看曼聯隊的比賽。在那種賽場上能進球，我感到很自豪。我真的很高興。” 在孫興慜的足球生涯中，朴智星是特殊的存在。孫興慜在2011年1月征戰卡塔爾亞洲杯時首次與朴智星會面。 當時年僅18歲的孫興慜與隊長朴智星共住一間房，並參加了小組賽第1、第3場比賽以及與日本隊的半決賽，與朴智星搭檔。雖然韓國隊在點球大戰中惜敗於日本隊，但當時與日本隊的比賽既是朴智星退出國家隊的比賽，也是他的國家隊百場之戰。孫興慜陪伴著朴智星一起度過了後者在國家隊生涯的最後時光，並夢想成為朴智星的接班人。 5年多後的2016年4月，孫興慜在老特拉福德球場與曼聯進行英超比賽之前，通過球隊官網表達了對朴智星的尊敬之心，“小時候是智星前輩的忠實粉絲。從他那兒學到了很多。就像向全世界宣傳韓國的智星前輩一樣，我每天都在為此而努力。” 曾效力於曼聯隊的菲爾•內維爾(英格蘭女足國家隊主教練)在2017年就已經將孫興慜與朴智星進行了比較，引起了人們的關註。 當時內維爾表示，“朴智星和孫興慜有相似之處。對待比賽的態度非常專業、充滿活力，給隊友們帶來能量。孫興慜將走成為曼聯傳奇的朴智星走過的道路。”孫興慜在老特拉福德球場上的表現再次召回了暫時被遺忘的兩人的緣分。

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