特朗普因支持率差距拉開而著急上火，下“無理手”住院期間外出乘車遊說. October. 06, 2020 08:03. by 李世炯記者、紐約=常駐記者 柳在東 turtle@donga.comjarrett@donga.com. 距離美國總統大選只剩下不到壹個月的時間，因感染新冠病毒正在住院的美國總統特朗普突然外出向醫院外的支持者致意，結果遭到了“精神失常”的強烈批評。有分析稱，在民調顯示與民主黨總統候選人拜登的支持率差距最大達到14個百分點後，特朗普心急如焚，因此下出了“無理手”。 據美聯社和美國有線電視新聞網（CNN）4日報道，特朗普當天下午乘坐大型SUV汽車離開醫院，向聚集在自己住院的馬裏蘭州貝塞茲達縣沃爾特裏德醫院外的支持者致意。在此之前，他通過上傳到自己推特上的73秒的視頻表示，將對醫院外的支持者們進行“突然訪問”。他在視頻中說：“學到了很多關於新冠疫情的東西。” 特朗普乘坐汽車前往支持者聚集地，他在後座上戴著口罩坐著，朝歡呼的支持者揮手致意。窗戶是關著的。雖然與支持者們沒有直接接觸，但是有批評指出總統違背了防止防控新冠病毒的基本原則。因為新冠感染者為了防止更多感染，原則上在痊愈之前不能外出。 特別是，越來越多的人批評特朗普將乘坐同壹輛汽車的兩名秘密警衛局要員推入感染危險之中。雖然要員們當時也戴上了口罩，但是在狹窄的汽車室內無法排除感染的可能性。沃爾特裏德醫院的內科醫生詹姆斯·菲利普斯對CNN批評稱：“坐在汽車上的要員們說不定會死掉。總統的這種行為是精神失常的行為。”喬治·華盛頓大學教授喬納森·萊納對《金融時報》指出：“總統在醫院外‘愉快地行駛’，使警衛員陷入了嚴重的危險之中。” 據悉，特朗普正在考慮提前出院。負責治療特朗普的醫療小組在記者會上說：“如果（健康狀況）繼續好轉，最快可能於5日出院。”總統國家安全事務助理奧布賴恩等參謀人士也表示，“總統的狀態很好”，發聲消除擔憂。有觀察人士認為，展示特朗普正常工作面貌的“新冠宣傳”可能會繼續下去。 在這種情況下，陸續出現了特朗普與拜登的支持率差距進壹步拉大的結果。《華爾街日報》和NBC電視臺9月30日至10月1日以全美800名選民為對象進行的民意調查結果顯示，拜登的支持率為53%，領先特朗普（39%）14個百分點。在電視辯論前的9月13日至16日的民意調查中，拜登領先8個百分點，但辯論結束後差距拉大。 路透社與民調機構益索普壹起在特朗普確診消息傳開後的2日和3日實施的民意調查中，拜登以51%的支持率領先41%的特朗普總統10個百分點。與同壹機構在9月25日至29日進行調查時差距為9%、9月18日至22日進行調查時相差8個百分點相比，差距有所拉大。 據英國時事周刊《經濟學人》和美國哥倫比亞大學應用統計學中心合作制定的“自我模型預測值”顯示，截至5日，拜登獲勝的概率為89%，特朗普獲勝的概率為11%。

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