在野黨也到了該打造“總統企劃商品”的時候了. October. 05, 2020 07:40. . 神聖貴族誕生了。犯了罪也不用受罰的“社會特殊階級”。我國憲法明確禁止這種行為。但是，在文在寅政權上臺後，經過與總統關系密切的執政黨人士的系列腐敗疑惑，特別是曹國、尹美香、秋美愛事態後，人們目睹了這種新貴族的出現。不僅是檢察機關和警方等權力機關，連法院、中央選舉管理委員會、國民權益委員會等審判機關甚至大法院等最後的堡壘，似乎也在為庇護這些神聖貴族服務。權力分立、三權分立早已成為空談而不實踐的口頭禪。 但是普通國民“蝦米、鯽魚、青蛙”的生命價值不提壹提、微不足道。把在西部海域“北方界線（NLL）”以北被朝鮮軍人開槍打死的公務員視為“棄子”，難道是國家嗎？不管他是否越境北上，僅憑擊斃漂流者並焚燒屍體就應該懲罰朝鮮。盡管如此，就像是什麽皇帝的教旨似的，接受金正恩的“道歉”雲雲而感激涕零的總統以下執政黨人士……還需要什麽語言呢？ 而且為了阻止反政府的示威，還建立了“在寅山城”並進行了臨時盤問。把權力機關握在手掌心的政權，這種暴走現象越來越嚴重。沒想到在21世紀最尖端的時代，還會出現這樣的世道。只是更換了壹位總統，沒想到會出現這樣的國家。文在寅在競選總統時就曾說過，“成為總統是改變世界的手段”，但不得不痛苦地承認他的成功。文在寅成功地比歷代任何壹位總統都更加改變了韓國。把它變成了不公正、不義、不安的國家。它如實地向世人呈現了韓國的政治和韓國的民主在人治面前是多麽脆弱的事實。 問題是下屆總統選舉。執政黨內部早就出現了“金慶洙大望論”。作為文在寅總統親信中的親信以及“新貴族”的壹員，慶南道知事金慶洙將上演在下月二審中被判無罪、成為“文在寅的皇太子”的劇本。在權力機關和司法部向左傾斜的情況下，這也不是不可能的景象。雖然李洛淵代表（黨首）和京畿道知事李在明是執政黨人，但親文派心中卻認為他們還不是“我們的人”。再加上，前法務部長曹國將擺脫法律上的汙垢，由李洛淵、李在明、金慶洙、曹國等領導競選。 但是在野黨呢？下壹次總統選舉日期是2022年3月9日。雖然只剩下1年5個月了，但看不到什麽人。文在寅政權即使做出了根本不想提及的失政，在野黨也不浮升的理由不言自明。老人、保守的形象雖然也是很大的負擔，但根本原因，在於它是目前還看不到未來權力的“不孕政黨”。韓國政治和選民們還沒有擺脫人治陰影的習慣，因此不會太關註看不到下屆總統候選人的政黨。 在此，國民之黨有必要回顧文在寅總統的誕生過程。文在寅原本是親盧和左派、在野勢力合作打造的“總統企劃商品”。他本人以前既沒有從政的念頭，也不適合從政。壹生摯友盧武鉉前總統也被評價他是“與政治完全不合的人”，但是最近卻是給盧武鉉的慧眼彈了額頭。 親盧核心人士和在野元老們拼命說服這樣的人，才造就了今天的文在寅總統。其中包括壹度淪為廢族、後來因盧武鉉悲劇起死回生的親盧派、從盧武鉉被李明博奪權的坐板團體和在野勢力的迫切感。說到迫切感，現在國民的力量和保守勢力比這還要強大。執政黨雖然公然喊出“照此下去20年”，但不是20年，而是再過5年，大韓民國就不知道會變成什麽樣子了。 用這種迫切感打造在野黨式的總統企劃商品吧。要想做到這壹點，首先需要商品是“新商品”。光是換掉過去大選候選人的舊商品包裝紙重新進行包裝，對消費者眼球的吸引也很有限。富家少爺等健康形象的人士也不符合時代精神。要發掘出在人生旅程中有故事、能夠感受到未來願景的人物。 現在已經到了國民的力量緊急對策委員長金鐘仁也該為培養新人而行動的時候了。只有這樣，才會有人說“還沒有放棄貪念”。無論是金鐘仁委員長還是在野陣營的舊總統競選人，都應該放棄“非我不可”的錯覺，為勝利而齊心協力。否則，只會被記憶為將處於懸崖邊的韓國推向懸崖下的罪人。

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