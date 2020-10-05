令人聯想到獨裁時期的市中心車墻和臨檢盤問. October. 05, 2020 07:41. . 警方為了封鎖3日開天節在首爾市中心預告的保守團體車輛示威，動用了300多輛警車，建立了4公裏的隔離墻。投入1.1萬多名兵力，禁止普通市民出入光化門廣場。光化門附近的地鐵過站不停，行經市中心的車輛無條件下窗，壹壹詢問目的地。盡管如此，法院所允許的“9輛車”範圍內的車輛示威，是在遵守法院要求的9項履行條件的情況下進行的。 關系到國民生命的新冠防疫，是壹時也不能掉以輕心的國家課題。確實應該克制舉行大規模集會，避免成為感染擴散的發源地。雖然政府借著這樣的名分出面封鎖了首爾市中心的集會，但是警方的應對有些過分。警察在首爾郊外設立了90個檢查站，無差別地進行盤查，連路過的普通市民也壹壹進行了盤問。 集會和示威的自由是憲法保障的國民基本權利。政府當局沒有表現出尊重這種憲法精神的最小限度的努力。遵守防疫守則，甚至禁止只在車內進行的車輛示威，警察的這種想法和過激反應也幾乎沒有法律依據。警察領導層只想著最大限度地實行總統強硬應對發言，這種形態復活了過去權威主義政權時期木偶公權力的亡靈。 警方表示，如果9日韓文節在首爾市中心的集會也是非法集會，將予以嚴正應對。對於政府當局防止新冠疫情擴散的大義，誰都不會反對。但是，無論其理由如何正確，如果采取強制動員公權力的方式，將損害我國國民用鮮血捍衛的民主價值。特別是，以封鎖集會為由，連普通市民也阻止通行，這只能使民主的時針回到過去。如果政權將光化門燭光集會視為政權的“象征”，那麽至少應該對集會、示威自由做出更高層次的成熟應對。

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