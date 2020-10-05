首爾道峰區達那醫院壹周內感染了46人. October. 05, 2020 07:41. by 金河景記者 whatsup@donga.com. 首爾市道峰區精神健康醫學科專門醫院——達那醫院最近壹周內新增新冠確診病例46例，令防疫當局非常緊張。首爾市麻浦區首爾設計高中和京畿龍仁市大池高中、竹田高中等學校也持續出現了小規模集體感染。 據首爾市和道峰區4日透露，截至當天，道峰區達那醫院累計確診患者達46人。該醫院共有200張病床，上個月28日兩名住院患者首次被確診感染。 防疫當局考慮到達那醫院長期住院患者較多等情況，將醫院全部隔離。每三天進行壹次新冠檢測。首名確診患者出現後，上個月29日以166名住院患者和44名職員等210人為對象進行了第壹次全面檢查，28名住院患者被確診。接著，30日、本月2日和3日分別有3人、12人和1人呈陽性。確診者都是該醫院的病人。 防疫當局相關人士表示：“已經出院的人和外來患者、探病客人也有感染的危險”，“上個月15日以後訪問醫院的人不管是否出現癥狀，都要接受診斷檢查。” 達那醫院距離出現32名確診患者的道峰區藝院日間照料中心約50米。但首爾市相關人士表示：“兩個場所之間是否存在關聯還沒有得到確認”，“達那醫院的感染途徑還在調查之中。” 首都圈的學校也發生了集體感染。麻浦區首爾設計高中上個月30日首次出現確診患者後，截止到當天累計確診患者已增至7人。其中6名是教職員，1名是確診者的家屬。 京畿道龍仁市大池高中和竹田高中相關的確診患者共有9人。其中5人來自大池高中，2人來自竹田高中。其余2人是大池高中學生的家人。防疫當局的流行病學調查結果證實，上個月25日，大池高中和竹田高中等17名學生聚集到竹田洞某公園壹起吃了東西。 今年8月，這些學校也出現過新冠確診患者。8月11日，大池高中壹年級學生被確診，之後該校和竹田高中又發現了確診患者。另外，竹田高中學生家屬經營的漢城廣津區某補習班也發現了確診患者。

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