“Oppa Bolmae”，乘著K-POP東風迅速擴散的K式英語. October. 05, 2020 07:41. by 孫曉林 aryssong@donga.com. 哥哥(Oppa)、姐姐(Noona，男稱)、姐姐(Unnie，女稱)、撒嬌(Aegyo)…. 隨著K-POP和電視劇、電影在海外的人氣日益高漲，如實地用英語標記韓語的事例正在增加。表示“最喜歡的”這一新造詞“最愛(Choeae)”和“越看越有魅力”的縮略語耐看(Bolmae)等的表現就那樣直接用。 偶像組合的海外粉絲不使用英語，而使用國內粉絲使用的語言。代表性的例子有，組合中最年輕的成員被稱為“老幺(Maknae)”，而不是“年齡最小的成員(The youngest member)”。海外粉絲的社交媒體中，也有很多成為粉絲的意思的“入粉(Ipdeok，)”和與之相反意思的“脫粉(Taldeok)”的說法。 在亞馬遜網站上，鋤頭(HoMi)、紗帽(Gat)、小包被(Podaegi)等很難翻譯成英語的單詞都帶有韓文名字進行銷售。像這樣，按發聲的方法用羅馬字母標記韓語的叫作“DOL民正音(偶像+訓民正音)”。 學習韓國語的熱情也非常高漲。去年韓國語能力考試(TOPIK)報名者超過了37萬名。在76個國家的213個地方設置並宣傳韓國語和文化的世宗學堂學習的外國人也很多。今年世宗學堂新指定公開招募中，來自50個國家的101個機關申請，是歷年最多的一次。 韓國文化體育觀光部上個月發表了包含韓國語世界化三大推進戰略和9大課題的韓國語擴散計劃《韓國語，連接世界》，並表示將推進韓國語事業的專業化、定制化、多樣化。文化體育觀光部分析稱，“韓語和韓文的擴散已經超越了大眾文化，正在深入到外國人的生活當中，成為新韓流的動力。”

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