“來吧，洋基”，現在是崔誌萬的時間. October. 05, 2020 07:41. by 姜泓求 windup@donga.com. 現在輪到崔誌萬(29歲•照片)出場了。 美國職業棒球大聯盟(MLB)季後賽越過第一關—外卡系列賽，進入了分區系列賽(DS•5戰3勝制)。崔誌萬所屬的坦帕灣魔鬼魚隊，以系列賽2勝0負的成績擊敗柳賢振(33歲)所在的多倫多藍鳥隊進入了美國聯盟(AL)分區賽。從6日開始球隊將在聖叠戈Petco公園球場迎戰世界大賽(也稱世界循環賽)最多冠軍隊(27次)紐約洋基隊。 崔誌萬之所以受到關註，是因為他對於洋基隊的王牌選手凱利•科爾(30歲)來說是“天敵”般的存在。本賽季前夕科爾與洋基隊簽下了9年3.24億美元(約3800億韓元)FA合同，在對陣崔誌萬時，科爾共取得12個有效擊球、8個被安打(3個被本壘打)、8分的成績，顯得特別弱。崔誌萬在本賽季從科爾手中搶走了自己全部3個本壘打中的2個。對此，MLB.com預測：“崔誌萬將在系列賽第一場比賽中對陣科爾時發揮重要作用。” 崔誌萬此前在接受采訪時也表示，“科爾是自尊心很強的選手，所以在與我見面時會正面交鋒。我也是自信地面對，所以才會取得好的結果。”本賽季主要以右手投手為對象被啟用的崔誌萬在2場外卡系列賽中都擔任了替補選手。但是洋基隊的第一和第二投手科爾和田中將大(32歲)都是右手投手，因此有望在分區賽得到重用。坦帕灣隊在本賽季的常規賽比賽中，在與同屬AL東部賽區的洋基隊交鋒中取得了以8勝2負的成績。

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