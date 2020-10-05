白宮：“特朗普的狀態，5日將是決定性的”. October. 05, 2020 07:41. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 據悉，被確診感染新冠病毒正在住院的美國總統特朗普的情況比當初公布的情況還要嚴重。雖然特朗普親自上傳視頻進行“滅火”，但74歲高齡的他狀態今後有可能惡化，而且醫護人員也不願公開準確的信息，使得混亂進壹步加重。特朗普中斷了競選遊說，壹個月後即將到來的美國總統大選陷入了“時鐘歸零”的局面。 據《華盛頓郵報》報道，白宮辦公廳主任馬克·梅多斯在特朗普確診後轉往沃爾特裏德軍方醫院壹天後的當地時間3日上午對記者說：“過去24小時內，總統的健康狀況非常令人擔憂”，“今後48小時將成為他治療的決定性時間”。他還說：“現在還不清楚能否徹底康復。”也就是說，只有等到韓國時間5日下午，才能判斷是否痊愈。 相反，白宮主治醫師肖恩·康利當天在梅多斯發言之前舉行的新聞發布會上解釋說，特朗普前壹天出現輕微咳嗽、輕微鼻塞和疲勞癥狀，但此後病情有所好轉。他還說：“能告知這種進展，我感到非常高興。”當被問及“是否向特朗普總統供應了氧氣”時，他只是回答說：“現在沒有接受供氧。”《華盛頓郵報》和《紐約時報》援引多名消息人士的話報道說，特朗普在2日送往醫院前呼吸出現了問題，並緊急接受了供氧。原本想在白宮自我隔離的特朗普被送往沃爾特裏德軍方醫院也是因為這個原因。 憂慮擴散後，特朗普當晚在推特上公開的4分鐘視頻中出面澄清說：“抵達醫院時情況並不好，但現在好多了。”特朗普身穿深藍色正裝夾克和無領帶出現在醫院內會議室桌子前，顯得比平時沒有力氣、很疲憊。他保持平穩的呼吸狀態，強調“看起來很快就能回去”，同時也表示，“今後幾天的時間也將成為真正的考驗”，沒有排除病情惡化的可能性。 特朗普競選團隊表示，暫時取消所有遊說日程。有預測稱，分別預定於15日和22日舉行的第二次和第三次大選候選人電視辯論也有可能出現差池。

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