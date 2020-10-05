特朗普總統確診新冠肺炎，原定7日進行的蓬佩奧訪韓計劃被取消. October. 05, 2020 07:42. by 崔智善, 尹完準 aurinko@donga.com,zeitung@donga.com. 受美國總統唐納德•特朗普確診感染新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的影響，美國國務卿麥克•蓬佩奧本月初的訪韓計劃流產。以蓬佩奧國務卿訪韓為契機，向朝鮮發出終戰宣言的同時，韓國政府試圖在下個月3日美國大選前突然進行朝美會談等點燃“十月驚奇(October surprise)”的火苗的構想事實上也可能會告吹。 美國國務院3日(當地時間)表示：“蓬佩奧國務卿將於4日至6日訪問日本東京，參加將焦點放在印度太平洋地區緊急懸案的四國外交部長會談。期待著本月再次訪問亞洲。將調整訪問日程，往後推延數周。”蓬佩奧國務卿原計劃於4日至6日訪問日本、7日至8日分別訪問蒙古和韓國，但推遲了訪問韓國、蒙古的計劃。外交部4日表示：“我們期待蓬佩奧國務卿早日訪韓。”四國外交部長會談是以牽制中國為目的的美國、日本、澳大利亞、印度之間的協議體。 上個月23日，文在寅總統在聯合國大會演說中強調終戰宣言的必要性後，在因朝鮮軍殺害韓國國民事件而引發的風波中，韓國代表團團長、外交部韓半島和平交涉本部長李度勛於上月27日為了討論終戰宣言而訪問美國，政府對推進終戰宣言非常積極。

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