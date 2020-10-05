Big Hit公募股開始認購...能否創造新紀錄. October. 05, 2020 07:42. by 金紫炫記者 zion37@donga.com. 防彈少年團(BTS)的所屬公司Big Hit娛樂將從5日開始，以普通投資者為對象進行公開招股認購。如果Big Hit成功上市，該公司代表房時爀將成為韓國國內排名第14位的“股票富翁”。 4日，據金融投資業界透露，Big Hit的公募價根據上月末達到1117比1競爭率的機構需求預測結果顯示，被定為理想價格的最高端13.5萬韓元。機構競爭率雖然低於Kakao遊戲(1479比1)，但總公募額規模卻高達9626億韓元，是Kakao遊戲的兩倍以上。有分析稱，認購保證金規模也將創下歷史新高。 BTS粉絲俱樂部“阿米”們是否會帶動申購熱潮也備受關註。Big Hit運營的粉絲社區應用軟件“Weverse”的BTS訂閱者有725萬名。阿米在BTS成員過生日時，曾通過大規模廣告或捐贈展示了“粉絲的經濟能力”。 競爭率越高，投資者獲得公募股的可能性就越小。據預測，Big Hit普通公募股認購中如果聚集100萬億韓元的保證金，個人投資者即使將1億韓元作為保證金，也只能得到1股股票。 如果Big Hit本月中旬在有價證券市場上市，房代表的公開招募基準股份價值將達到1.6709萬億韓元(1237.7337萬股)。據財閥網站透露，以上月29日為基準，新羅酒店社長李富真(1.6096萬億韓元)在股票富豪排行榜中排名第14位，如果上市成功房代表將超越李社長。 以普通投資者為對象的股票認購將在NH投資證券、韓國投資證券、未來資產大宇、Kiwoom證券進行。只有相關證券公司的賬戶才可以參與認購。

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