第壹個“無接觸中秋節”，用安全的保持距離來展示防疫的力量吧！. September. 30, 2020 09:50. . 昨天，新增新冠確診病例38例，自上月11日後49天以來首次跌破50例。新增患者自上月中旬超過100人後，壹度暴增至441人，已連續4天保持兩位數。但是從今天開始，移動量和密集度劇增的中秋長假開始了，因此不能放松警惕之弦。預計在返鄉客減少的同時，人們將湧往包括濟州和江原在內的人氣旅遊勝地。據推算，除仁川國際機場以外的14個機場，中秋長假期間的乘客將達到96.3萬人，達到去年的75%。 面臨傳染病危機的中秋節不可能像往年壹樣。重視禮的祖先在國家發生瘟疫時，也發揮了跳過祭祀和茶禮的靈活性。今年中秋，讓我們通過視頻通話等“不接觸”互致謝意，盡量減少聚會和移動吧。抗傳染病脆弱的老年人尤其要註意。在此次第二次流行中，確診者中高齡者所占比重較高，因此，占新冠累計死亡人數25%即102人在最近壹個半月內死亡。 不能忘記防疫守則，當不可避免地外出時，必須佩戴口罩和保持距離，在室內還要隨時通風等。防疫當局也要以包括高速公路休息站在內的許多人使用的設施為中心，為避免感染擴散，做好中秋防疫準備。 新冠疫情導致的全球死亡人數已超過100萬人。除中國以外，全世界所有的大陸依然流行。在出現安全有效的疫苗之前，隨時都有可能因疏忽而引發集體感染。雖然民族大節日中秋也不能回鄉的遺憾壹言難盡，但是期待明年春節能有更歡樂的團聚，讓我們在長假期間壹直踐行保持安全距離吧。

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