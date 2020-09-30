《專欄》美國大法官終身制的終結. September. 30, 2020 09:49. by 河貞敏 dew@donga.com. 2014年3月，美國自由派法學家、美國加利福尼亞大學伯克利分校法學院教授歐文·查默林斯基在《洛杉磯時報》上發表了具有挑釁性的文章。他說：“雖然我很尊敬露斯·巴德·金斯伯格大法官，但必須在民主黨總統擔任現職時選出繼任者。在11月的中期選舉中，民主黨有可能失去參議院多數黨的地位，並有可能在兩年後的總統選舉中失敗。請在今年夏天辭職。” 他呼籲說，如果共和黨執政，很可能由與金斯伯格信奉的價值完全不同的理念的人當選大法官，左右美國社會，因此，即使是為了本人的信念，也要現在下臺。當時，除了查默林斯基教授之外，自由派陣營中也有不少人提出這樣的主張。如果本人拒絕辭職，就算是總統也不能改變美國憲法保障的大法官的終身任期，因此要求她自己做出決斷的壓力非常大。 金斯伯格通過女性雜誌《Elle》的采訪表示，“即使我辭職，認為總統會再次任命像我這樣的人的想法也是錯誤的”，駁斥了辭職要求。這表現出了不會有人像自己的自信感。直到本月18日去世為止，她壹直擔任大法官，保持了終身任期。然而，與自己走相反道路的人被指名成了繼任者。 奧巴馬政府從2013年重新執政的第壹年開始就壹直希望金斯伯格辭職。1993年年僅60歲便成為大法官的她，已經工作了20年，並接受了數次癌癥手術，健康非常令人擔憂，因此奧巴馬想用年輕、健康的進步傾向的大法官來代替她。他派遣民主黨重量級人物、與金斯伯格關系密切的參議員帕特裏克·雷希轉達上述意思，但她卻不為所動。特朗普總統執政後，大法官的格局逐漸轉變為保守優勢，進步陣營全體成員紛紛希望她“多活壹天”，希望她長壽，但確實有人評價她在奧巴馬執政時期“貪得無厭”。 在經歷了4次癌癥手術和數次摔傷事故後，仍堅持到87歲終身任期的金斯伯格大法官的選擇當然應該得到尊重。有壹點也不會改變，那就是她在美國社會和世界婦女界留下了巨大的足跡，甚至讓人覺得提出讓她主動辭職殊為不敬。但是，有人評價說，公開表明反特朗普傾向並留下“希望下壹屆總統提名我的繼任者”的遺言，金斯伯格的決定，其黨派性和政治性不亞於試圖利用參議院多數黨的地位、在大約壹個月內完成平均需要70天的大法官任命的特朗普總統。 1776年美國建國當時，美國國民預期壽命只有38歲，為了司法權獨立，美國選擇了大法官終身制。被稱為“智慧的九大支柱”的9名大法官受到絕對的尊敬，每當共和和民主兩黨執政時，都為了新任命盡可能多的大法官而展開激烈競爭，這並不是因為某個人的錯誤，而是因為終身制。 但是2020年現在的期待壽命增加到了78.9歲，而且出現了18世紀無法想象的性少數者、移民、健康保險等各種復雜的問題。最重要的是，壹名總統要選出代表3.3億美國人的9人，而且美國大法院與其他國家不同，同時具有終審和憲法法院的功能，因此，考慮到他們的判決會產生巨大的影響力，很多人指出，應順應社會變化，對終身制變化進行討論。PBS電視臺最近進行的調查中，77%的受訪者表示“應該限制大法官的任期”，這也與此不無關系。華盛頓政界也不時出現“將大法官任期定為18年”、“將大法官人數增加到13人”的主張。 民主黨總統卡特在4年任期內沒有任命壹位大法官。特朗普在同壹任期裏已經挑選了3名大法官。即使是為了防止特定總統因“運氣”左右司法部，也應該從現在開始積極討論大法官終身制問題。

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