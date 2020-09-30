三星電子也找上門！重新升起的網絡漫畫. September. 30, 2020 09:49. by 孫宅均 sohn@donga.com. “餵，你也買這個吧。這是一個新世界，就是自己看著辦的人工智能(AI)。你洗被子的樣子看起來很辛苦，用這個洗的話很快就能洗好了。” 27日，在NAVER網絡漫畫《獨立日記》第30畫中，主人公漫畫家的朋友如此炫耀自家的洗衣機和烘幹機。就像讀者的留言一樣，植入廣告(PPL)起作用了。正如電視劇中簽約植入式廣告的產品的品牌名稱和特性自然而然地暴露出來一樣，該網絡漫畫也明顯地暴露了“三星○rande AI”這一商品名稱。 這是三星電子首次在網絡漫畫中植入家電產品PPL。宣傳組相關人士表示：“看過描寫一個人生活的主人公因為月租房洗衣機舊了，在洗漱臺上洗牛仔褲、洗被褥等而受苦的故事的最近小插曲後，我提議說‘希望以1人家庭消費者為目標，進行16日推出的小容量(9∼10kg)洗衣機和烘幹機的植入廣告’。” 小容量洗衣機和烘幹機是該品牌電視廣告中不露面的非主流縫隙市場商品。他們認為，因為這是針對20、30多歲的年輕層推出的產品，所以通過獲得自己做飯的學生和剛踏入社會的1人家庭讀者的共鳴的網絡漫畫，可以取得針對性廣告的效果。三星電子方面表示：“網絡動漫植入廣告費用約為電視劇植入廣告的十分之一，但其具有的影響力不亞於電視，而且可以期待對目標消費者的明確傳達效果。” 《獨立日記》講述的是大學畢業後開始自己的工作的年輕主人公首次與父母分開，經歷獨居生活，磕磕碰碰的故事。通過與2000年代的《Marine Blues》、2015年結束連載的《納兒米的生活故事》性格相似的生活喜劇漫畫，1993年出生的20多歲漫畫家“Zagga”以灑脫的幽默解開與同齡年輕讀者一起分享的苦惱，獲得了很高的人氣。 網絡漫畫植入廣告並不是最近出現的現象。去年《mozyo的日誌》中露出了外賣服務應用程序“Yogiyo”，2014年《高斯電子》中露出了歐舒丹護手霜植入廣告。Kakao Page相關人士表示：“我記得網絡漫畫植入廣告的全盛期是2017年和2018年。” 但也有分析認為，最近優兔上出現“幕後廣告”爭議後，隨著廣告的透明度越來越受到重視，簽約和制作程序簡明的網絡漫畫平臺作為入植入廣告窗口再次受到關註。NAVER網絡漫畫主要采用與廣告商商議作品劇本，像電視劇一樣自然地暴露品牌，並在相關連載部分的下端插入視頻或幻燈片廣告的方式。 三星電子相關人士表示：“我們認為與固有讀者層的內容共鳴非常重要，因此沒有特別要求制作關於植入廣告的新插曲。營業組職員中有Zagga作家的粉絲，所以提出了打折優惠，但作家以‘擔心引發幕後廣告爭議’為由婉言謝絕了。”

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