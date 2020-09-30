特朗普猛烈追擊 美選舉局勢動蕩. September. 30, 2020 09:49. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國總統選舉再過壹個多月即將舉行，選情正在發生動搖。民主黨總統候選人拜登雖然仍以相當大的差距在全國範圍內領先，但由於特朗普總統正在各個搖擺州展開猛烈的追擊，結果依然難以預料。 當地時間28日，據美國選舉統計分析網站“真正清晰政治（RCP）”透露，在傳統搖擺州佛羅裏達州和北卡羅來納州，特朗普把與拜登的差距縮小到1個百分點左右，並緊追不舍。另外，在俄亥俄州、愛荷華州等之前不算搖擺州的“新搖擺州”，票心也在動搖，呈現出混戰局面。 在以間接選舉方式舉行的美國總統選舉中，只要確保分配給各州的538名選舉人團中的270人以上，就能獲勝。大部分州都選擇勝者“贏者通吃”制，因此，在各州得票領先壹張的候選人將獨占分配給該州的選舉人票。 RCP分析稱，考慮到各州的支持率等，目前拜登和特朗普分別確保了222人和125張選舉人票。以傳統的6個搖擺州和6個新搖擺州等共12個搖擺州為中心，將191張選舉人票分類為“不可預測”。最終，搖擺州的選票流向何方，將決定此次大選的勝負。 當地時間29日晚9時（韓國時間30日上午10時）將開始首次大選候選人電視辯論等，前後三次電視辯論是總統選舉活動最後階段動搖美國選民投票心的核心活動。雙方都執著地深挖對方的弱點，想法最大限度地突出自己的優勢，呼籲投自己壹票。

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