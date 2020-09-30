“白俄羅斯的自尊心”S.A.阿列克謝耶維奇離開白俄羅斯前往德國. September. 30, 2020 09:49. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 據悉，東歐白俄羅斯首位諾貝爾文學獎獲得者、一直批評亞歷山大•盧卡申科總統長期執政的著名作家斯維特蘭娜•阿列克謝耶維奇(72歲)已出國前往德國。曾參與反政府示威的著名女政治家為躲避盧卡申科政權的鎮壓，接連離開白俄羅斯，在這種情況下，阿列克謝耶維奇也加入了這一行列，預計反政府示威的動力將大幅減弱。 據《法新社》等媒體報道，阿列克謝耶維奇方面的助理28日(當地時間)在接受當地媒體采訪時表示：“阿列克謝耶維奇為了治療去了德國。之後計劃參加在瑞典、意大利西西裏舉行的圖書展示會、頒獎典禮等。”接著，該助理還表示，“雖然還沒有決定回國時間，但大概1個月之後就會回來。回國後(阿列克謝耶維奇)將繼續進行反政府活動。” 被稱為“東歐最後獨裁者”的盧卡申科總統從1994年開始執政，已長期執政26年。在上月9日的總統選舉中，他再次獲勝，確保了5年任期。但是，在野黨一直懷疑選舉存在舞弊行為，近兩個月來一直在舉行反政府示威。參與其中的阿列克謝耶維奇也感到了人身安全方面的威脅。本月9日，一名蒙面男子試圖闖入她位於首都明斯克的住宅。 阿列克謝耶維奇的父親是白俄羅斯人，母親是烏克蘭人，1948年出生於烏克蘭，幼年時期移居到白俄羅斯，一生都在這裏度過。大學畢業後，她以雜誌記者的身份活動，後來成為專業作家。 與其他作家不同，她以記者經驗為基礎，將數年間采訪數百人收集的實際故事升華為文學作品，推出了名為“聲音小說”的新體裁，受到了世界性的矚目。描寫第二次世界大戰時前蘇聯所屬的、與納粹德國對抗的白俄羅斯人的痛苦的作品《戰爭的非女性面孔》也是根據戰爭參與者的實際證詞寫成的。該作品獲得了2015年諾貝爾文學獎。 有評價認為，她的作品似乎反映了以證言為基礎的作法，其批判社會的性質尤其強烈。因此，她在作家活動期間一直強烈批評了專事獨裁的盧卡申科總統。2000年代，她為了躲避盧卡申科政權的壓力，曾在法國巴黎短暫停留了一段時間。 盧卡申科總統不顧在野黨的大規模示威和抵抗，於23日強行就任。英國廣播公司(BBC)表示：“隨著市民對強行就職的抗議越來越強烈，美國、歐盟(EU)在不承認盧卡申科為合法總統的情況下，正在準備對其實施制裁。”

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