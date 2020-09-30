聯合國：“朝鮮IT工人以第三國人名義賺取外匯”. September. 30, 2020 09:48. by 韓基渽 record@donga.com. 聯合國安理會下屬的對朝鮮制裁委員會專家小組當地時間28日發表中期報告稱，朝鮮可能已經成功實現了核武器小型化，正在繼續推進提高彈道導彈力量的工作。 該報告是以對朝制裁委員會專家小組的自身調查及評價和會員國報告為基礎制定的，並經過了15個安理會理事國的批準。根據該報告，朝鮮以寧邊核設施為中心，持續進行著高濃縮鈾生產、實驗用輕水反應堆建設、鈾礦作業等可能與核武器開發有關的活動。報告稱：“多個會員國評價認為，朝鮮通過過去6次的核試驗，可能已經開發出了可安裝在彈道導彈上的小型核武器。”報告還稱：“壹個會員國認為，朝鮮為了開發滲透支援壹攬子計劃和多彈頭系統，可以追求（核武器的）進壹步小型化。” 對此，韓國外交負責官員解釋說：“這與國際原子能機構的評價幾乎相似。”雖然報告是以“會員國評價”的名義指出朝鮮的核活動仍在繼續，但事實上國際原子能機構等專門機構也同意這些內容。 該報告預計，朝鮮還在繼續推進提高彈道導彈力量的工作。報告還特別說明稱：“為了將2019年公開的彈道導彈提高為可運用的武器系統，並加強彈道導彈基地和相關產業基礎設施的建設，正在加快速度。” 該報告還具體記錄了朝鮮為了籌措所缺的外匯，正在持續向海外進行非法的勞動者派遣活動。特別是朝鮮軍需工業部被曝向海外派遣信息技術（IT）相關勞動者後，通過盜用第三國國籍的方法賺錢。 該報告指出：“通常由10、20人組成的朝鮮IT人才在中國每月賺10萬美元以上。他們利用第三國人的名字作為自由職業者進行活動。”報告舉例說：“被派往中國延吉技術產業開發地區的‘銀星公司’的第壹批16名朝鮮IT工人去年賺了100萬美元。”朝鮮還以在莫桑比克和安哥拉等非洲國家進行醫療合作為由，派遣醫療人員後，經營私人醫院賺取外匯。 據悉，由於受到制裁，朝鮮足球運動員的海外聯賽活動也被迫中斷。被稱為“朝鮮C羅”的韓光成曾效力於意大利職業聯賽，今年1月轉會到卡塔爾聯賽阿爾杜哈伊隊，但最近被調離了所屬球隊。據悉，分別效力於意大利和奧地利聯賽的崔成赫和樸光龍也被調離了所屬球隊。

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