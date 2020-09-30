RYU-“KK”中秋節同時出擊，從淩晨開始到圓月懸空精彩賽事輪番上演. September. 30, 2020 09:48. by 黃奎引, 鄭允喆 kini@donga.com,trigger@donga.com. 今年中秋的早晨，棒球迷們似乎會比平時更早起床。因為美國職業棒球大聯盟(ML)多倫多藍鳥隊所屬的柳賢振(33歲)和聖路易斯紅雀隊的金廣鉉(32歲)間隔1小時出場。2名韓國首發投手參加ML季後賽也是第一次，而且是同一天被安排在投手踏板上。柳賢振將在中秋的下月1日上午5點7分與坦帕灣魔鬼魚隊進行外卡爭奪戰第2場比賽，而金廣鉉將在上午6點8分與聖叠戈哥教士隊進行第1場比賽。25日，在常規賽季最後一場比賽中同時取得勝利的兩位選手能否再次在季後賽中同時迎來勝利，備受關註。 王牌投手柳賢振(5勝2負，平均責任失分2.69)在第2場比賽上首發出場是多倫多隊主教練查理•蒙托約表示“這是應對3戰2勝制的系列賽的有創意的判斷”，經過深思熟慮後做出的決定。蒙托約教練的計劃是，在第1場比賽上投入右腕投手馬特•施梅克(1負，平均責任失分4.71)，展開變相起用後，在第2場比賽上派出柳賢振進行正面對決。柳賢振在25日投球數達到100個，因此有意圖通過5天的休息，給柳賢振恢復狀態的時間。但是，部分媒體批評蒙托約的選擇稱，“要想戰勝美國聯盟最高勝率球隊坦帕灣隊，必須從第1場比賽開始啟用王牌投手。這真是個瘋狂的決定。” 相反，連首發上場與否都不確定的金廣鉉力壓隊內的王牌投手傑克•弗萊赫蒂(4勝3負，平均責任失分4.91)和老將亞當•韋恩萊特(5勝3負，平均責任失分3.15)，擔任了第一先發投手的重任。聖路易斯隊主教練邁克•席爾特簡單解釋了原因：“因為金廣鉉(3勝不敗，平均責任失分1.62)投得最好。”對於本賽季從未與聖路易斯隊交鋒過的聖叠戈隊的擊球手來說，金廣鉉是陌生的存在，這也是選擇他的背景。金廣鉉在2014賽季結束後首次挑戰了ML，當時提出100萬美元，給人以屈辱感的球隊正是聖叠戈隊。 排名競爭非常激烈的國內職業棒球聯賽中，爭奪第三名的KT隊和LG隊將從下月2日開始進行包括一天雙賽在內的4連戰。鬥山隊和KIA隊之間的第5名競爭也非常有趣。職業足球K1聯賽第1名蔚山隊和第2名全北隊有可能根據連休比賽的結果而改變排名。職業臺球(PBA)將從30日到10月4日舉行TS洗發水PBA-LPBA冠軍賽。韓國業余女子臺球3庫邊的最強者金敏雅將通過本次比賽首次登上LPBA舞臺。 朴仁妃和朴城炫等韓國女子高爾夫明星將從下月1日開始參加在美國新澤西州加洛韋的斯托克頓海景賓館及高爾夫俱樂部海灣球場(71桿)舉行的美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽紹普萊特精英賽。活躍的在美國職業高爾夫(PGA)巡回賽賽場上的任成宰和安秉勛等人將從1日開始參加在美國密西西比州傑克遜鄉村高爾夫俱樂部(72桿)舉行的桑德森農場錦標賽。 在歐洲職業足球聯賽中活躍的太極戰士們也在準備中秋禮炮。“超級Sony”孫興慜(托特納姆熱刺隊)因腿筋受傷暫時不能參加比賽，但國家隊攻擊搭檔“兩黃”黃喜燦(萊比錫紅牛隊)和黃義助(波爾多隊)將展開進球爭奪戰。

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