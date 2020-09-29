“Big Hit”股票公募價定為13.5萬韓元. September. 29, 2020 07:40. by 金東爀 hack@donga.com. 預計下月15日在KOSPI上市的防彈少年團(BTS)所屬公司Big Hit娛樂的股票公募價被定為希望價格的最高值13.5萬韓元。機構投資者的競爭率為1117.25比1。下個月5、6日，將以普通投資者為對象進行認購。Big Hit娛樂28日發布公告稱，根據本月24、25日機構投資者對象需求預測結果，決定將公開招募價格定為13.5萬韓元。這是公司方面希望的公募價格波段(10.5萬韓元~13.5萬韓元)的最上端。 有分析稱，機構投資者需求預測參與者(1420件)中97.25%(1381件)表示，即使公開募股價格超過13.5萬韓元，也會參與公開募股，因此股價還有繼續上漲的空間。但是，機構的義務持有確盤(15日~6個月)比重為43.85%，低於SK生物農場(81.15%)和Kakao遊戲(58.59%)。也就是說，如果上市後股價上漲，機構實現差價的待售股就會解凍。 以普通投資者為對象的認購將從下月5日開始在NH投資證券、韓國投資證券、未來資產大宇、Kiwoom證券公司進行。只有相關證券公司的賬戶才可以參與。此前，Kakao遊戲的競爭率為1524比1。此前國內申購最高競爭率是ilooda公司的3039.56比1(7月)。在市場上投放的投資等待資金是否會大舉湧向此次認購，也備受關註。

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