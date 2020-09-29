2名韓國人首次在ML PS比賽中首發登場. September. 29, 2020 07:40. by 姜泓求 windup@donga.com. 在中秋連休期間即將拉開帷幕的美國職棒大聯盟(MLB)季後賽(PS)比任何時候都受到國內球迷的熱烈關註。 多倫多藍鳥隊的王牌柳賢振(33歲)、聖路易斯紅雀隊所在的金廣鉉(32歲)、效力坦帕灣魔鬼魚隊的崔誌萬(29歲)等3名韓國選手被邀請參加秋季盛會。2名韓國先發投手參加季後賽也是歷史上第一次。今年首次進入美職棒大聯盟的金廣鉉能否繼柳賢振之後，成為第二個獲得季後賽首發上場機會的韓國投手也是人們關註的焦點。 28日，2020MLB常規賽季落下帷幕，季後賽對陣也終於完成。由於新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情，開幕時間從3月被推遲到7月，所以今年的常規賽季不是162場比賽，而是大幅縮減至60場比賽。相反，參加季後賽的球隊從之前的10支增加到了16支。美國聯盟(AL)、國家聯盟(NL)各3個賽區的前兩名球隊和2支外卡球隊共8支球隊獲得了季後賽入場券。 以韓國時間為準，在中秋連休第一天30日開始的今年季後賽比賽中，柳賢振作為王牌的多倫多隊將與崔誌萬所屬的球隊、同為AL東部賽區第1位的坦帕灣隊進行外卡系列賽(3戰2勝制)的較量。東部賽區第3位的多倫多隊憑借外卡第2名的成績，搭上了通往季後賽的末班車。坦帕灣隊是本賽季AL整體勝率排名第一(40勝20負•勝率0.667)的強隊，但有評價認為多倫多隊並非沒有取勝的機會。MBC《體育+》解說員宋載宇表示：“坦帕灣隊的布萊克•斯內爾、泰勒•格拉斯諾等選手的首發資源在今年賽季沒有表現出壓倒性的實力。球棒破壞力也不高。柳賢振只要保持好自己的狀態，就能充分展現出好的比賽。”有人預測，柳賢振在25日與紐約洋基隊的比賽中，投出了100個球，因此，有可能在第2場比賽中首發上場，而不是第1場比賽。崔誌萬於本月中旬因左腿拉傷而脫離了戰鬥力，目前正在消化防守、擊球訓練，為季後賽做準備。只是本賽季崔誌萬主要以右手投手的身份被啟用，因此能否與東山高中前輩柳賢振進行對決還是未知數。 以NL中部賽區第2名的成績進軍秋季棒球的聖路易斯隊將與西部賽區第2名的聖叠戈教士隊展開外卡系列賽。與ML勝率全體第1位的洛杉磯道奇隊(勝率0.717)同屬一個賽區的聖叠戈隊(勝率0.617)的勝率甚至比其他賽區的第1位還要高。有評價稱，由曼尼•馬查多(28歲)、費爾南多•小塔蒂斯(21歲)等組成新舊組成的擊球手陣容非常強大。雖然有可能啟用金廣鉉為3號先發投手，但根據以3戰2勝制進行的系列賽趨勢，也不能排除他作為候補投手登場的可能性。 另外，今年的季後賽比賽將不是以主客場制，而是指定一個球場進行，因此整個系列賽期間沒有休息天，每天都進行比賽。

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