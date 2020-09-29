特朗普被曝所得稅醜聞……《紐約時報》：“億萬富豪十年間沒納壹分錢的稅”. September. 29, 2020 07:40. by 兪載東 jarrett@donga.com. 據《紐約時報》報道，美國總統特朗普當選之前的15年中，有10年沒有繳納壹分所得稅。另外，當選總統的2016年和第二年繳納的所得稅總共不過1500美元（約175萬韓元）。擁有21億美元（約合24570億韓元，以福布斯為準）財產的房地產企業家出身的特朗普總統的“老鼠尾巴納稅”爭議越來越大，成為大選的焦點。 《紐約時報》收集特朗普及其公司約20年間的相關稅收資料並進行了分析，當地時間27日做了報道。報道說：“特朗普申報稱，‘賠的錢比賺的錢還多’，避掉了繳納所得稅。” 據報道，特朗普通過房地產、經營度假村、出演電視節目等賺取了比他向征稅當局申報額度更多的錢。在就任後的2年間，他不僅通過蘇格蘭和愛爾蘭高爾夫球場等自己的海外事業，還通過菲律賓、印度等地的經營合同，共賺了7300萬美元。特朗普在宣布參加總統競選的2015年，隨著新會員劇增，在佛羅裏達海湖莊園賺了500萬美元，通過自己出演的真人秀《飛黃騰達》到2018年也賺了42740萬美元。《紐約時報》推算，考慮到這些收入，特朗普可能需要繳納1億美元的稅金。 《紐約時報》分析稱，但是，特朗普總統之所以幾乎不繳稅，是因為他漏報或“極其善於”利用各種扣除。他在20世紀90年代初期因生意失敗而損失了10億美元，直到2005年為止，他壹直用於減免稅金。另外，他還動用各種手法減少稅金。例如，往返於家裏的專機燃料費也被歸入事業費支出，出演《飛黃騰達》時支出的美容師費用7萬美元和女兒伊萬卡的頭發和化妝費用約9萬5000美元也得到扣除優惠。 同時，此次資料還顯示，特朗普最近正承受著巨大的財政壓力。高爾夫、度假村和酒店等經營出現赤字，各種許可收益也在減少。美國國家稅務局正在調查過去的退稅部分，如果這壹部分被認定為非法退稅，就要吐還1億美元，此外，4年內到期的個人債務為3億美元。 特朗普就這壹報道表示：“這是假新聞，我交了很多所得稅。”特朗普方面的律師也反駁說：“大部分事實都不正確。” 相反，民主黨立即展開了“批判偷漏稅運動”。民主黨總統候選人拜登陣營開始制作並銷售嘲弄“我比特朗普交更多所得稅”的貼紙。參議院黨鞭查克·舒默通過推特諷刺說：“比特朗普總統繳稅多的人請舉手。” 在這種情況下，有調查結果顯示拜登在全國支持率中仍以相當大的差距領先於特朗普。27日公開的《華盛頓郵報》和ABC新聞臺的民意調查結果顯示，拜登的支持率為53%，領先特朗普（43%）兩位數。同壹天出爐的《紐約時報》和錫耶納大學的民意調查中，拜登以8個百分點的優勢領先。

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